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退將辦護憲反台獨活動　韓國瑜原答應到場⋯9日臨時改為「不出席」

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記者袁茵／台北報導

中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連於10日國慶日當天下午，租借台北市政府市民廣場舉辦璀璨雙十捍衛中華踩街嘉年華活動，只見現場旗海飄揚，主辦單位更稱現場有一萬人到場，只不過遲遲等不到「神秘嘉賓」前高雄市長韓國瑜來相見，讓季麟連笑稱「被嚇跑了！」

關於這場「護憲反台獨」活動，活動以「璀璨雙十捍衛中華踩街嘉年華活動」為名申辦。根據活動流程規劃，該活動於今日雙十節下午3時至5時30分在台北市府前廣場舉行，下午2時至3時先在台北市議會廣場舉辦相見歡，下午3時至4時沿著市府路踩街嘉年華，下午4時至下午5時30分進行國慶禮讚。值得一提的是，預計下午3時50分季麟連會上台受訪，下午4時15分左右，軍系大老許歷農會與一名「神秘嘉賓」一同宣誓護憲。

▲▼八百壯士出席「護憲反台獨」活動。（圖／記者袁茵攝）

▲八百壯士出席「護憲反台獨」活動。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

到了10日當天下午，除了季麟連、軍系大老許歷農、各軍系社團人士之外，前台北縣長周錫瑋、立委費鴻泰、立委葉毓蘭、立委吳斯懷、立委林奕華、台北市議員王鴻薇、台北市議員吳世正、台北市議員潘懷宗、台北市議員李明賢也紛紛到場參與活動。

中華民國中央軍事院校校友總會表示，此次活動以「捍衛中華、愛國家、愛國旗、歡慶雙十」為主軸，以愉悅的情境，「嘉年華」的型態舉辦，計有團結自強協會等六大軍系社團、北部韓家軍等多個民間社團、14所軍事院校校友會及個人參與，並安排向國旗致敬、簽署萬人宣言及護憲等議程，適時展現國家慶典的莊嚴與隆重，和與會人員共同心聲。

▲▼軍系人士發起「護憲反台獨」活動。（圖／記者袁茵攝）

季麟連指出，環視當前社會亂象，毀憲貪瀆層出不窮，台獨氣焰高漲，對國家、國號的認知錯亂，實在令人憂心。基於此，和理念相同「中華民國派」的各個社團共同舉辦慶祝國慶活動，以實際行動匯集庶民，挺身而出，凝聚社會力量，成為民間「捍衛中華、護憲、反獨」的中流砥柱，也藉此宣示「和平無價、戰爭無情」，緩和兩岸緊張對峙情勢的「無戰」理念。

活動進行至下午3時30分時，活動現場前方坐滿人群，然而後方卻尚未坐滿，不過主辦單位仍稱現場已有1萬人到場。隨後，周錫瑋上台致詞時表示，民進黨執政後要消滅中華民國，破壞民主，貪腐、霸道橫行，現在還要毀壞民主跟民意，讓許多民眾認為，現在是出來捍衛中華民國憲法的時刻，不能讓民進黨台獨毀掉。

▲▼ 「護憲反台獨」活動，周錫瑋。（圖／記者袁茵攝）

▲▼儘管前方旗海飄揚，但在下午3時30分左右，後方仍有許多椅子尚未坐滿。（圖／記者袁茵攝）

▲▼護憲反台獨活動。（圖／記者袁茵攝）

周錫瑋提及，國民黨曾幾何時路線變得不明確，現在是該重振國民黨黨魂，這個國家叫中華民國，台灣只是地名，自由民主不能被台獨消滅，也盼民進黨不要挑起戰爭，「我們要和平。」

然而活動進行到尾聲時，遲遲不見所謂「神秘嘉賓」到場。對此，季麟連笑稱「不來了，好像被你們嚇跑了！」據了解，該名神秘嘉賓就是前高雄市長韓國瑜，他原本答應要出席，但在9日晚間突然通知主辦單位不會參加。

▲▼軍系人士發起「護憲反台獨」活動。（圖／記者袁茵攝）

▲▼軍系人士發起「護憲反台獨」活動。（圖／記者袁茵攝）

▲▼軍系人士發起「護憲反台獨」活動。（圖／記者袁茵攝）

▲▼軍系人士發起「護憲反台獨」活動。（圖／記者袁茵攝）

▲▼ 「護憲反台獨」活動，周錫瑋。（圖／記者袁茵攝）

▼前台北縣長周錫瑋。（圖／記者袁茵攝）

▲▼ 「護憲反台獨」活動，周錫瑋。（圖／記者袁茵攝）

▼軍界大老許歷農。（圖／記者袁茵攝）

▲▼軍系人士「護憲反台獨」活動，軍界大老許歷農。（圖／記者袁茵攝）

▼中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連。（圖／記者袁茵攝）

▲▼中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連。（圖／記者袁茵攝）

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