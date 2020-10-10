出借市民廣場辦「護憲反台獨」疑踩紅線　柯文哲：沒道理不給申請

▲台北市長柯文哲 。（圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連將於10月10日國慶日當天下午，租借台北市政府市民廣場舉辦「護憲反台獨」活動，被外界質疑有「踩紅線」爭議，甚至傳出台北市長柯文哲一度想參加。對此，柯文哲表示，市府廣場是公家的，只要按照程序，誰都能來申請；至於會不會出席此活動？柯文哲僅說，10日行程太多。



關於這場「護憲反台獨」活動，活動以「璀璨雙十 捍衛中華踩街嘉年華活動」為名申辦。根據活動流程規劃，該活動於今日雙十節下午3時至5時30分在台北市府前廣場舉行，下午2時至3時先在台北市議會廣場舉辦相見歡，下午3時至4時沿著市府路踩街嘉年華，下午4時至下午5時30分進行國慶禮讚。值得一提的是，預計下午3時50分季麟連會上台受訪，下午4時15分左右，軍系大老許歷農會與一名「神秘嘉賓」一同宣誓護憲。

不過，因該活動節目內容含有敏感的政治元素，活動場地租借合法性，引發「踩紅線」爭議。根據「台北市市民廣場使用管理要點」第7條規定，使用本廣場舉辦活動，應以政令宣導、公益、文化、社教、休閒體健、宗教慶典、民俗節慶等活動為原則。但為有助於活動之進行，且不妨礙公共利益之商業行為，不在此限。然而該活動儘管主打「踩街嘉年華」，卻出現「捍衛中華，護憲反獨，和平無價，戰爭無情」等充滿政治性意味標語，引發外界質疑「踩紅線」，而北市府竟然核准場地租借。

對此，柯文哲10日上午出席台北市國慶升旗暨慶祝活動時表示，不用想那麼多，市府廣場是公家的，只要按照程序，誰都能來申請，「難道人家來申請，我們有特定對象不給人家申請嗎？那沒道理！只要按照法定程序申請，我們都給予協助。」

媒體追問是否有跟季麟連見面，並且表態要出席？柯文哲說，「一般來講我們都會先收邀請函，把時間排起來，不過今天實在是行程太多。」

其他人也看了這些...

►國慶預演搶先看！ F-16、雷虎小組衝場總統府

►2020國慶晚會在基隆 「台灣頭限定版可樂果」限量免費送

►國慶連假疏運一張圖秒懂 0至5時國道全線暫停收費

更多熱門新聞...

►超過30位歐洲政要祝賀台灣國慶 力挺加入WHO

►雙十國慶節目三大亮點曝光 內行攻略看這裡

►10／6起連5天！總統府國慶光雕秀 展演時間看這裡



►振興一下我們的美麗