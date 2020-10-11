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LINE轉吳夢夢A片挨告「求償5萬」　他急上網求救！本人秀截圖打臉

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LINE轉發謎片挨告「求償5萬元」　他上網討拍！吳夢夢截圖打臉了（圖／翻攝吳夢夢臉書）

▲吳夢夢曾許願想成為「台灣第一女優」。（圖／翻攝吳夢夢臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣知名網紅「吳夢夢」因拍攝色情AV爆紅，不過賣力演出的心血卻多次遭盜版外流，氣得委任律師開告；近日就有位苦主在社團PO文討拍，連帶公布了遭求償5萬元，成功博得廣大網友同情。事隔1日，夢夢公開2人私訊截圖打臉，質疑他用兩面手法帶風向，目的就是想降低和解金額。

吳夢夢過去在SWAG擔任直播主期間，曾製作數支「劇情動作片」供粉絲付費觀看，沒想到遭不肖人士外流，很快就被不斷轉發，傳到上百個LINE的A片群組和國內外色情網站，劇本、場地、拍攝、演出、剪輯、後製......一系列的投入均難以回收，她幾經思考後決定蒐證，委任律師提告著作權，粗估名單超過150人。

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「有人也跟我一樣被告了嗎？」近日一名苦主在「爆廢公社公開版」發文，提到被吳夢夢告了，求償5萬元和解金。不過他也解釋，當初是友人私訊傳來的影片，他再轉到LINE謎片群組，「一直很喜歡這樣的社群，沒有政治沒有歧視，只有感謝大大無私的分享！」

LINE轉發謎片挨告「求償5萬元」　他上網討拍！吳夢夢截圖打臉了（圖／翻攝吳夢夢臉書）

▲苦主在「爆廢公社公開版」貼出挨告的事證截圖。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

討拍文吸引了不小回響，不少網友質疑吳夢夢是獅子大開口，「這也是他們賺錢的方式」、「如果還是告智慧財產權的話，不用理他們」、「她告很多人耶，一個五萬賺翻了」、「建議來個粉絲和解系列」、「線上仙人跳也是合情合理的事」、「利用求償方式來賺一筆，這方式真是高招啊。」

隔天，吳夢夢在PTT發文表示，其實早在去（2019）年12月時就已經提出告訴了，這段期間就是找人、偵查、等被告做筆錄，「到現在檢察官問我願不願意和解，我同意之後......被告上爆廢公社發文公審，然後在臉書私訊聯繫我？」

LINE轉發謎片挨告「求償5萬元」　他上網討拍！吳夢夢截圖打臉了（圖／翻攝吳夢夢臉書）

▲苦主先是討拍，隨後又私訊吳夢夢求饒，求降低和解金額。（圖／翻攝吳夢夢臉書）

她同時公開2人在FB上的對話截圖，PO文者姿態相當低，三句不離想降和解金，「我其實也算是你的小粉絲，這次的事件我知道錯了」、「和解金的部分我們能夠再討論嗎？」「不嫌棄我們這樣的小小粉絲的話，我願意先刪文，大家可以再聊聊。」夢夢拒絕後便封鎖了。

至於官司到底能不能贏，她坦言沒有把握，畢竟不是專業法律人士，只能交給委任律師處理，最後再由法官來裁定，「真心希望我可以成為法院認證、台灣AV創作享有著作權的第一人。」

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