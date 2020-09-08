吳夢夢曝1年前後對比「肉肉全跑到胸部」！鄉民愛了：瘦到認不出

▲夢夢的2019（左）和2020（右）。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣知名網紅吳夢夢不僅是AV演員，更是資深PTT鄉民，經常親自回文展現高EQ，7日更在PTT發挑戰表特文「我自己 五花肉」，文中貼出多張近況照，其中一張只穿內衣入鏡的「我的2019和2020」，看得出夢夢不僅瘦了一大圈，還隱約可見腹肌線條，讓鄉民驚豔直呼「真的瘦了！」「我……我戀愛了。」

夢夢8月底才在西斯（sex）板發起閒聊，透露自己目前量體重是62公斤，內衣則穿34C。近日她更在PTT的Beauty版發起表特挑戰文，說她是第一次在表特版發文，並透露她準備要和其他實況主拍業配、很緊張，接著貼出5張照片「第一次挑戰表特，不知道自己夠不夠格？」

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▲夢夢瘦身成果讓鄉民相當驚艷。（圖／翻攝自PTT）

只見夢夢整個人瘦超多，原本肉肉的雙腿變得筆直，被內褲勒出來的小肚子也完全不見，腹部還隱約可見努力健身練出來的肌肉線條。另一張對鏡自拍露臉照，則可以看到夢夢的臉整個尖出V字下巴，一頭長髮披肩，看起來也比以前自信很多。最誇張的是，夢夢狂瘦一大圈，胸部完全不見縮水，反而還有升級的感覺。

據悉，夢夢7月曾做過自體補胸手術，當時她曝光自己「+0.5-1cup」升級不少，體重則是瘦到59公斤。隔了1個多月，夢夢體重雖然似乎回到6字頭，但照片看起來比實際體重瘦很多，十分有效果。她也在留言處表示還是有可能再進廠，「其實如果年底這3個月有成功把線條練起來，我打算再去補脂一次，淚溝跟奶子。」

▲夢夢尖出V字下巴。（圖／翻攝自PTT）

照片一出，鄉民就紛紛留言，「其實已經瘦到我認不出來了」、「雖然肉肉的更可愛，但瘦下來也是很厲害」、「身為女生真心佩服！超厲害啦恭喜瘦身成功」、「夢夢推。身材越來越好了」、「本來想噓，看到帳號就改推惹，加油！妳很了不起喔」、「這絕對不是五花肉啊！夢夢正」、「從一開始瞧不起妳，到現在覺得妳抗壓很好、有勇氣，加油！」