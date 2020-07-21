　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／青峰現身法院　為1億人民幣翻臉恩師⋯被控侵害著作權首度出庭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲青峰因為沒有依約解除授權，被恩師控告違反《著作權法》出庭。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人青峰(吳青峰)因不滿沒有收到在大陸演出多年版稅分潤超過1億元人民幣，和恩師經紀人林暐哲分家，另立門戶後卻沒有終止和林的授權合約，導致2019年公開演唱、出版的《太空人》專輯和12首歌，有違反《著作權法》之嫌，案經檢察官提起公訴，台北地院今天首度開庭審理，青峰搭乘保母車在公司人員陪同下出庭應訊。

台北地檢署起訴出，青峰在1998年8月就簽了3份合約，其中「詞曲版權授權合約」明訂，到2014年12月31日為止，詞曲創作等音樂著作都專屬林暐哲所有，授權區域為全世界，如果想終止契約，須在屆滿前3個月以書面表示反對，否則合約自動延長1年。

但青峰不滿多年來發表了277首作品，絕大部分被林暐哲拿去大陸發行，卻從未結算版稅分潤，總計超過1億元人民幣，2018年底，青峰和林暐哲發布共同聲明表示2人分家，可是青峰卻沒有注意到要依規定解約，導致他2019年間在兩岸三地演出、發行專輯《太空人》內單曲「歌頌者」、「巴別塔慶典」等12首歌，侵害了林暐哲的《著作權》，青峰和公司「哈里坤的狂歡」都被起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

被指密赴印尼圖私利　蘇嘉全告王育敏等3人「為醜陋行為感到羞愧」

陳情「大阪關西事件」涉妨害公務　曾銘宗反控外交部誣告…結果出爐

元祖少奶奶生氣也沒用　丈夫被控偷吃富家千金「通姦除罪」不起訴

ET快訊
藝FUN券中獎沒收到推播？教你「兌獎4步驟」
快訊／青峰現身法院！為1億人民幣翻臉恩師
甜美女警愛上學姊前男友　慘遭惡整「私德敗壞」
恐怖影片曝！台中貨車硬闖紅燈　女騎士綠燈起步被高速撞輾命危
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新店客運頻出包！把幼童載走害母親在外追30分鐘…又有婦人下車被門夾到尖叫

台中男拒檢催油門衝撞3輛偵防車　自撞安全島！車內搜出2包安毒

人肉鐵板燒！台東男疑情傷趴柏油路面大哭　路過駕駛黑人問號忙閃避

驚悚畫面曝！台中騎士遭左轉車猛撞　「噴飛3m」衝車底命危…碎片炸裂波及6車

快訊／青峰現身法院　為1億人民幣翻臉恩師⋯被控侵害著作權首度出庭

照顧亡友獨居老母被搜出冰毒　他辯「朋友寄放」...驗尿結果打臉

快訊／國道3號「大貨車爆胎」自撞護欄！21噸火龍果噴進車道　現場一片狼藉

甜美女警戀上前男友...學姊惡整「私德敗壞」！她含冤調職：我又沒做錯事

員林果菜市場被轉手變賣？　假訊息！代表會主席要市長揪出元凶

台北OL上班騎U-BIKE中暑　人車失控倒地撞頭...腦震盪送醫

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

新店客運頻出包！把幼童載走害母親在外追30分鐘…又有婦人下車被門夾到尖叫

台中男拒檢催油門衝撞3輛偵防車　自撞安全島！車內搜出2包安毒

人肉鐵板燒！台東男疑情傷趴柏油路面大哭　路過駕駛黑人問號忙閃避

驚悚畫面曝！台中騎士遭左轉車猛撞　「噴飛3m」衝車底命危…碎片炸裂波及6車

快訊／青峰現身法院　為1億人民幣翻臉恩師⋯被控侵害著作權首度出庭

照顧亡友獨居老母被搜出冰毒　他辯「朋友寄放」...驗尿結果打臉

快訊／國道3號「大貨車爆胎」自撞護欄！21噸火龍果噴進車道　現場一片狼藉

甜美女警戀上前男友...學姊惡整「私德敗壞」！她含冤調職：我又沒做錯事

員林果菜市場被轉手變賣？　假訊息！代表會主席要市長揪出元凶

台北OL上班騎U-BIKE中暑　人車失控倒地撞頭...腦震盪送醫

台南安南醫院凌晨火警　消防安全設備發揮作用員工成功壓制火勢

佐藤健現身三浦春馬葬禮！　經紀公司爆「想死留言真相」不是遺書

發願行善！普光慈善會25日運作　謝惠仁：感謝大家給我機會

胡睿兒剃平頭入監...林采緹「他犯錯自行承擔」與前夫對話曝光

新店客運頻出包！把幼童載走害母親在外追30分鐘…又有婦人下車被門夾到尖叫

新婚激烈床戰！她突「肚子爆痛」...醫剖腹驚見「1000C.C血淹沒子宮」

超越信義計畫區！南港「珍、稀、絕」　世界明珠鎖定富豪　2億豪宅熱賣中！

台中男拒檢催油門衝撞3輛偵防車　自撞安全島！車內搜出2包安毒

人肉鐵板燒！台東男疑情傷趴柏油路面大哭　路過駕駛黑人問號忙閃避

吳益政「少說話是為了多做事」　籲選會做事的當市長

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

社會熱門新聞

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

即／台中大里轎車失控8連撞　1騎士遭壓車底搶救中

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

蚵仔煎一日狂賣400份　廚師黑背景揭穿

跑山遇頭獎「刮中雪佛蘭超跑」　騎士恐賠到脫褲

菜市場巨獸級雨遮從天降　美甲店慘遭埋

快訊／南鐵強拆2戶爆衝突！達成協議　黃家2個月內自行拆除

辣妹「隔著內褲」撫摸　58分鐘錄音檔曝光

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

即／台南鐵路東移　99歲阿嬤家要被拆

更多熱門

相關新聞

粉絲批蘇打綠變了！青峰吐槽「活在過去」

粉絲批蘇打綠變了！青峰吐槽「活在過去」

蘇打綠分身團體「魚丁糸」宣布出道，7月31日將舉辦出道演唱會，自從消息公開以來，就一直受到歌迷熱烈討論。青峰17日以「同時認識蘇打綠與魚丁糸的朋友」身分寫下長文，說明魚丁糸其實由來已久，也吐槽那些準備要批評的人：「勸這些人還是早早收工吧，在那撐著也不會有便當喔！」

李眉蓁選舉MV下架落淚「1450你們到底算什麼」

李眉蓁選舉MV下架落淚「1450你們到底算什麼」

拿殺人犯當寫歌靈感　男星曝家隔壁住著恐怖鄰居

拿殺人犯當寫歌靈感　男星曝家隔壁住著恐怖鄰居

蘇打綠分身團月底開唱　破3萬人搶800張

蘇打綠分身團月底開唱　破3萬人搶800張

快訊／蘇打綠「月底開唱」！　全新團名曝光

快訊／蘇打綠「月底開唱」！　全新團名曝光

關鍵字：

青峰蘇打綠林暐哲歌曲著作權侵害著作權

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

家長會長帶頭霸凌　畢典致詞「公審」自閉男童

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面