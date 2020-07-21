快訊／青峰現身法院　為1億人民幣翻臉恩師⋯被控侵害著作權首度出庭

▲青峰因為沒有依約解除授權，被恩師控告違反《著作權法》出庭。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人青峰(吳青峰)因不滿沒有收到在大陸演出多年版稅分潤超過1億元人民幣，和恩師經紀人林暐哲分家，另立門戶後卻沒有終止和林的授權合約，導致2019年公開演唱、出版的《太空人》專輯和12首歌，有違反《著作權法》之嫌，案經檢察官提起公訴，台北地院今天首度開庭審理，青峰搭乘保母車在公司人員陪同下出庭應訊。

台北地檢署起訴出，青峰在1998年8月就簽了3份合約，其中「詞曲版權授權合約」明訂，到2014年12月31日為止，詞曲創作等音樂著作都專屬林暐哲所有，授權區域為全世界，如果想終止契約，須在屆滿前3個月以書面表示反對，否則合約自動延長1年。

但青峰不滿多年來發表了277首作品，絕大部分被林暐哲拿去大陸發行，卻從未結算版稅分潤，總計超過1億元人民幣，2018年底，青峰和林暐哲發布共同聲明表示2人分家，可是青峰卻沒有注意到要依規定解約，導致他2019年間在兩岸三地演出、發行專輯《太空人》內單曲「歌頌者」、「巴別塔慶典」等12首歌，侵害了林暐哲的《著作權》，青峰和公司「哈里坤的狂歡」都被起訴。

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