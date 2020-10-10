政府認證「萊豬可以吃」！名醫氣炸：何不提倡吃蟑螂也不會死

▲江守山痛批，若政府認為「吃萊豬不會死人」，何不提倡吃蟑螂。（圖／翻攝臉書江守山醫師）



記者柯振中／綜合報導

蔡政府拍板開放含有萊克多巴胺的美豬、30月齡以上的美牛進口，引起社會熱議。家安診所院長對此痛批，若政府認為吃萊豬不會出事，何不讓國人「吃蟑螂」，反正都不會死，意外在網路上爆發論戰。

台灣法學基金會10日舉辦萊克多巴胺討論會，毒物專家江守山在會議上說明，依據蔡政府的說法，若吃萊豬真的不會死，那麼何不「提倡吃蟑螂」，或是吃牛糞，反正一樣不會出事。

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此外，前衛生署食藥技正文長安也說明，國人時常食用肝、腎等內臟部分，而依據先前的數據，萊克多巴胺的殘留量在肝、腎等臟器中最高，若國人真的食用了，對健康是否會造成影響，蔡政府是否能掛保證？

▼萊豬開放進口引起許多熱議，台晚法學基金會為此舉辦討論會。（示意圖／記者林敬旻攝）



江守山的言論在PTT上引起熱烈討論，許多網友紛紛針對此事發言。有人認為，「美豬出口到全世界各地，全球有人吃蟑螂？日韓也有美豬不是嗎」、「拜託都是醫師了，不要賣弄這種低能的歧義謬誤」、「醫生邏輯就是比一般人好，吃屎也沒毒怎麼不吃？」

不過，也有人指出，「會不會死，是看劑量…容許劑量超過就算是喝水也會死」、「ppb改成ppm，還敢說符合國際標準」、「食安標準已經下降到不會死就好的地步了嗎」、「很嗆，推推！這樣的黨這樣的政府有資格說愛民？」

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