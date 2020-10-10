　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

政府認證「萊豬可以吃」！名醫氣炸：何不提倡吃蟑螂也不會死

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▼江守山。（圖／翻攝臉書江守山醫師）

▲江守山痛批，若政府認為「吃萊豬不會死人」，何不提倡吃蟑螂。（圖／翻攝臉書江守山醫師）

記者柯振中／綜合報導

蔡政府拍板開放含有萊克多巴胺的美豬、30月齡以上的美牛進口，引起社會熱議。家安診所院長對此痛批，若政府認為吃萊豬不會出事，何不讓國人「吃蟑螂」，反正都不會死，意外在網路上爆發論戰。

台灣法學基金會10日舉辦萊克多巴胺討論會，毒物專家江守山在會議上說明，依據蔡政府的說法，若吃萊豬真的不會死，那麼何不「提倡吃蟑螂」，或是吃牛糞，反正一樣不會出事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，前衛生署食藥技正文長安也說明，國人時常食用肝、腎等內臟部分，而依據先前的數據，萊克多巴胺的殘留量在肝、腎等臟器中最高，若國人真的食用了，對健康是否會造成影響，蔡政府是否能掛保證？

▼萊豬開放進口引起許多熱議，台晚法學基金會為此舉辦討論會。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中、黃珊珊17日視察迪化街商圈，販售台灣豬肉攤商。（圖／記者林敬旻攝）

江守山的言論在PTT上引起熱烈討論，許多網友紛紛針對此事發言。有人認為，「美豬出口到全世界各地，全球有人吃蟑螂？日韓也有美豬不是嗎」、「拜託都是醫師了，不要賣弄這種低能的歧義謬誤」、「醫生邏輯就是比一般人好，吃屎也沒毒怎麼不吃？」

不過，也有人指出，「會不會死，是看劑量…容許劑量超過就算是喝水也會死」、「ppb改成ppm，還敢說符合國際標準」、「食安標準已經下降到不會死就好的地步了嗎」、「很嗆，推推！這樣的黨這樣的政府有資格說愛民？」

►雅頓「隱藏版神奇乳霜」下殺2.6折！

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
2020年末運氣最好4星座公開！　第一名桃花大開...第3名
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

熔絲熔斷！台中「總站夜市」開幕第2天大停電　台電回應了

愛上13歲女學生被打槍！台中教練殺人裝殉情　手心3字跡露餡

政府認證「萊豬可以吃」！名醫氣炸：何不提倡吃蟑螂也不會死

台南50萬人看煙火！國旗比基尼妹淨灘　10人彎腰撿垃圾

2020國慶焰火在台南　 湧入超過50萬人high翻安平

在絢爛花火中與全民同慶雙十　蔡英文：全國民多來享受台南的美好

快訊／開幕第2天網罵爆！台中「總站夜市」大停電…民眾拿手機打燈

快訊／40萬人擠安平！散場「恐怖車潮」狂塞數公里　他困車陣崩潰

國慶晚會400無人機排出6字　萬人激動哭了：2020為台灣驕傲

韓裔魯水晶背景起底！國慶主持口音超Ｑ　竟是補教名師

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

反劫持演練帥炸、北一女儀隊表演　蔡英文國慶演說提「台灣」35次

饒河夜市「地瓜父子」真相起底！ 媽怒：沒收捐款輪椅也不是爸的

屁孩嗆館長「害我大哥被逮」！囂張放話：把你的頭掛在健身房

女生這樣做讓男生超心動！ 懂裝可愛+穿真理褲是必須的？

又見機車上國道...騎士雙載趴趴走　後座沒戴安全帽！後方駕駛全錄下

Ella.鄭元暢狂回憶《薔薇之戀》　忘了角色名...大喊：快40歲不能忘東西嗎

熔絲熔斷！台中「總站夜市」開幕第2天大停電　台電回應了

愛上13歲女學生被打槍！台中教練殺人裝殉情　手心3字跡露餡

政府認證「萊豬可以吃」！名醫氣炸：何不提倡吃蟑螂也不會死

台南50萬人看煙火！國旗比基尼妹淨灘　10人彎腰撿垃圾

2020國慶焰火在台南　 湧入超過50萬人high翻安平

在絢爛花火中與全民同慶雙十　蔡英文：全國民多來享受台南的美好

快訊／開幕第2天網罵爆！台中「總站夜市」大停電…民眾拿手機打燈

快訊／40萬人擠安平！散場「恐怖車潮」狂塞數公里　他困車陣崩潰

國慶晚會400無人機排出6字　萬人激動哭了：2020為台灣驕傲

韓裔魯水晶背景起底！國慶主持口音超Ｑ　竟是補教名師

老婆餅沒老婆…蚝油裡有蚝嗎？製作過程曝光　原料竟是蚝的洗澡水

這個粉很可以！秋季5款夢幻新香　獨角獸、泡泡糖瓶身甜得冒泡泡

熔絲熔斷！台中「總站夜市」開幕第2天大停電　台電回應了

中職／兄弟陳柏豪生涯首度先發　統一泰迪投一休四搶勝

台灣首起溶屍案！清大「三角戀學長」閨蜜偷吃　慘遭虐殺王水毀屍

企聯女壘／楊依婷單日兩場都開轟！　嘉南鷹下半季封王

4正妹玩密室逃脫！男NPC竟強迫「脫衣陪酒」　全身剩下內衣褲

愛上13歲女學生被打槍！台中教練殺人裝殉情　手心3字跡露餡

《信號》金惠秀「耳下短髮＋妹妹頭」童顏照曝光！　韓網驚：這50歲？

邰智源賀雙十「台灣自由民主萬歲」　蔡英文29字回覆了：一起努力

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

生活熱門新聞

400無人機排出6字　萬人激動哭了

40萬人湧安平　散場車潮塞數公里

屏東滿盤生魚片只要300元...網笑：北部人哭了

快訊／開幕第2天網罵爆！台中「總站夜市」大停電

系統出包鮮乳打1折　熊貓不認千筆訂單全取消

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

國旗比基尼妹淨灘　10人彎腰撿垃圾

政府認證「萊豬可以吃」！名醫氣炸

教練被學生打槍　殺人裝殉情手心露餡

韓裔魯水晶背景起底！國慶主持口音超Ｑ

康軒董座霸凌吹哨人　大同大學取消頒授名譽博士

耳朵進水「狂跳100下沒用」　內行1招長知識

直接左轉撞車　死亡、重傷高2.7倍

更多熱門

相關新聞

陳佩琪嗆林飛帆：直接承認為生計選票而雙標

陳佩琪嗆林飛帆：直接承認為生計選票而雙標

民進黨副秘書長林飛帆2012年反對馬政府開放瘦肉精美牛，如今護航蔡政府開放瘦肉精美豬，被國民黨批雙重標準，林飛帆也回嗆「口水仗無助於食安把關，且民進黨政府是在符合國際標準規範下開放」。對此，台北市長柯文哲妻子陳佩琪10日批評，他就直接承認因生計或選票考量，不得不換了位置就換腦袋。

萊劑美豬換國際地位　楊志良：笑死人

萊劑美豬換國際地位　楊志良：笑死人

營養師帶你快速了解「瘦肉精風險」

營養師帶你快速了解「瘦肉精風險」

「標」美豬護食安　民眾黨將在國發會提案

「標」美豬護食安　民眾黨將在國發會提案

卓榮泰嗆：民進黨不會要求殘抱九二共識的國民黨道歉

卓榮泰嗆：民進黨不會要求殘抱九二共識的國民黨道歉

關鍵字：

萊豬美豬美牛萊克多巴胺瘦肉精

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

400無人機排出6字　萬人激動哭了

24歲人妻「家中接客」！公公一旁把風

Bossini千金韓國整形　口鼻噴血亡

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

睡衣太兇！她穿這件開門男友秒和好

路上驚見4輪Gogoro！他看傻：特斯拉？

「貴賓狗」瞇眼睡蝦子堆　網驚呆

SWAG愛情片外流　吳夢夢硬起來告了

金高銀也剪了狗啃瀏海！　網讚：駕馭力100分

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

剩不到3個月！ 運氣最好4星座大公開

玩弟弟老婆！男子遭父親壓制賞巴掌

老公報備「我在傻環妹這」！妻一聽暴怒

女三寶自撞起飛！BMW神反應魔性走位

館長中槍一個月　屁孩放話：黑社會暴動

更多

最夯影音

更多
陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」
耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

反劫持演練帥炸、北一女儀隊表演　蔡英文國慶演說提「台灣」35次

反劫持演練帥炸、北一女儀隊表演　蔡英文國慶演說提「台灣」35次

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面