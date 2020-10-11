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雙十國慶煙火助興！雲林台子港岸堤起火　海巡消防急速馳援　

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記者蔡佩旻／雲林報導

國慶連假不平靜，昨（10）日晚間19時許，海巡署中部分署第四岸巡隊台子港安檢所人員執行安檢勤務時，發現台子港區加油站後方堤岸有失火情形，立即派員前往滅火，並通報口湖消防分隊協助救援，經海巡、消防員緊急搶救後將火勢快速撲滅，所幸現場無人員傷亡。

▲台子港區加油站後方堤岸，疑似因民眾施放煙火不慎引發火警，造成岸提上所放置的保麗龍防碰墊燒成灰燼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台子港區加油站後方堤岸，疑似因民眾施放煙火不慎引發火警，造成岸提上所放置的保麗龍防碰墊燒成灰燼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第四岸巡隊台子港安檢所安檢人員執勤時，發現台子港區加油站後方堤岸，疑似因民眾施放煙火不慎引發火警，造成岸提上所放置的保麗龍防碰墊燒成焦黑狀，海巡人員為防止火勢延燒至加油站，立即派員攜帶滅火器前往控制火勢；並通報雲林縣消防局口湖消防分隊到場協助救援。

▲台子港區加油站後方堤岸，疑似因民眾施放煙火不慎引發火警，造成岸提上所放置的保麗龍防碰墊燒成灰燼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第四岸巡隊台子港安檢所人員執行安檢勤務時，發現台子港區加油站後方堤岸有失火情形，立即派員即通報消防分隊前往滅火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

火勢在海巡人員、消防隊員奮力搶救之下順利撲滅，經判定現場火勢無復燃情形，燃燒面積約30公尺，所幸現場無人員受傷及財物損失，火勢也因受到控制而未波及加油站，否則後果恐不堪設想。

第四岸巡隊上校隊長邱仁道呼籲，海巡單位除維護海域海岸安全及社會治安外，對維護民眾生命安全亦為第一要務。星星之火足以燎原，提醒民眾務必注意用火安全，若發生危難情事急需救助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助，將立即派員協處。

▲台子港區加油站後方堤岸，疑似因民眾施放煙火不慎引發火警，造成岸提上所放置的保麗龍防碰墊燒成灰燼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲燃燒面積約30公尺，堆置的防撞保麗龍燒成焦黑狀，所幸火勢受到控制而未波及加油站(右側建築物)。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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