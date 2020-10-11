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獨／高雄驚爆隔離檢疫與一般旅客混住！他驚見隔壁房「門前一張椅」

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▲▼高雄一家酒店疑似讓檢疫者與住宿者住在同一樓層 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲網友入住高雄酒店，驚見隔壁疑似「隔離中」，怒批酒店沒有分層隔離。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩、吳世龍／高雄報導

有網友在臉書社團PO文，抱怨入住高雄一家酒店，但卻疑似和隔離人員住在同一層，他寫道：「入住時看到每間房間門口都有擺椅子，上面還有小托盤覺得很奇怪」，酒店人員當時回覆是因為之前有接待船員、為了送餐避免接觸，不過他們都已經離開，且飯店消毒了一禮拜，沒想到隔天早上好幾間房間的門口都放置了更換備品，讓他們認為受騙，懷疑酒店做法違反了規定，對此，酒店出面說明解釋，旅客看到的房間內居住的船員皆已通過14天隔離期。

▲▼ 高雄一家酒店疑似讓檢疫者與住宿者住在同一樓層 。（圖／記者黃子倩翻攝）

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▲網友入住高雄酒店，驚見隔壁疑似「隔離中」，房外椅子上放了餐點。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據網友的PO文，入住隔天看到椅子上都更換了備品，再次詢問酒店人員，對方才說「還是有船公司的外籍船員入住，但他們不能出房門」，不只如此，其他樓層也有房客反應相關的事情，顯示入住的旅客幾乎都一致認為即便如此至少也該與一般的旅客分層控管才對！

▲▼高雄一家酒店疑似讓檢疫者與住宿者住在同一樓層 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲網友入住高雄酒店，驚見隔壁疑似「隔離中」，房外椅子上放了更換的備品。（圖／記者黃子倩翻攝）

但對此酒店人員回覆旅客說：「我們每層樓都有，但他們不是檢疫隔離的人」，對於這樣的回覆，旅客十分不滿，認為如果那些外籍船員不是檢疫中的人，那麼為何不敢讓他們到餐廳用餐，也不敢給他們直接送備品，連垃圾也只請他們放門口？

▲▼ 人道酒店目前內部空間 。（圖／記者吳世龍攝）

▲酒店秀出房間內部裝置，強調每間都是獨立空調。（圖／記者吳世龍攝）

《ETtoday新聞雲記者》實際問到該酒店的黃姓總務，他表示這起事件發生在9月中，當時有跟旅客解釋，飯店之前確實有配合做防疫旅館，但都有配合觀光局標準SOP，加上酒店內每一間房間都是獨立空調，而且當時房間內接待的船員已經隔離14天期滿，只是船公司通知尚在「等船期」，也希望這些外籍船員不要到處亂跑，因此協調續住，至於獨立送餐則是因為船公司繼續給付伙食費，才繼續送餐，如果真的是檢疫中的客人，房間外都有監視器也不可能讓他們出來，和其他旅客接觸。

▲▼ 人道酒店目前內部空間 。（圖／記者吳世龍攝）

▲酒店強調已無對外收隔離者，10月中後將轉型。（圖／記者吳世龍攝）

另外酒店強調，目前僅剩10幾間房間提供檢疫人員使用，10月中後將轉型，不再接待隔離的旅客。而高雄市政府觀光局則回應，該酒店不是合法的防疫旅館，過程中的確有提出申請，但文件不齊全，所以目前尚不是合法的防疫旅館，會同衛生局現場稽核後，發現確實有一般檢疫者和旅客混住情況，今日會協助居家檢疫者全數移出到合法的防疫旅館，至於酒店部分沒做到分層分流，後續會依照傳染病防治法，處新台幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

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