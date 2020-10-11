接駁車上看完國慶煙火！他怒轟：等車2小時+塞車4小時　網全戰翻

記者林昱萱／台南報導

台南安平國慶煙火湧入50萬多人，比市府原先預估的人數整整多出2.5倍，但不少民眾卻在網路上抱怨，等接駁車實在等太久，而其中一名網友就表示，自己最後是在接駁車上看到煙火。

▲原PO抱怨動線不佳。（圖／翻攝爆怨公社）



前去觀看煙火的人潮突破50萬人，而一名網友就在臉書社團「爆怨公社」提到，「台南站排隊排了2個半小時，接駁車上卡了4個小時多」而他也抱怨，「接駁車不像主辦單位宣稱的每兩分鐘有一班車， 實際有時等到10幾分鐘才有一班車，像我們搭火車的還好昨天最後一班往南11：43分的自強號誤點，我們才順利搭得到車。」

此外，該名網友也貼出照片表示，自己最後是在接駁車上看到煙火。對此，網友們看也紛紛表示不同意見，部分網友認為，「自己要去的」、「本來就該早點出門」而另一派網友則贊同原PO說法，「離場時動線也是亂七八糟，放棄坐接駁車走一小時到鹿耳門北A停車場，還比接駁車快到」。

▲2020台南國慶煙火。（圖／台南市政府提供）

對此，台南市長黃偉哲表示，「讓您等待那麼久，偉哲要向您說聲對不起，我們在檢討改進後，會做到更好。」而他也說，「我們要鼓勵所有的志工、警察、消防、醫護、交通、清潔人員，幾個月來的全心投入，都是希望辦好這次活動。再次感謝蒞臨台南的朋友，也感謝每一位辛勤付出的台南人。」

▲台南市長黃偉哲於10日深夜11時50分許，親自送走搭接駁車的最後1位旅客。（圖／記者林悅翻攝）

不少網友看到黃偉哲的PO文之後，也紛紛湧入臉書留言，為他加油打氣，「人多難免會比較亂一點，一切能圓滿結束平安到家才是最棒的，國慶佳節愉快」、「市長辛苦了」、「我台南~我驕傲」。