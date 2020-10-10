2020台南國慶焰火　交管接駁措施即時訊息一覽

▲台南市政府動用310輛大客車規劃5條區外接駁車路線、1條區內接駁公車、畫設4萬餘個汽機車停車格位、並從上午10時起實施分層管制分流人潮、車潮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2020國慶焰火將於10日晚在台南市安平區漁光島施放，預估將湧進20餘萬人，台南市政府動用310輛大客車規劃5條區外接駁車路線、1條區內接駁公車、畫設4萬餘個汽機車停車格位、並從上午10時起實施分層管制分流人潮、車潮，交通局呼籲遊客多多利用台鐵、高鐵接駁公車，擬定最適合的方案，共同維護交通順暢。

台南市政府交通局局長王銘德表示，為迎接20餘萬名遊客到台南觀賞國慶焰火，市長黃偉哲指示運用雙鐵運具、區外停車接駁、分層管制、調撥車道等措施，分流人潮、車潮，讓遊客能平安順暢共享國慶假期。

交通局局長王銘德指出，10日上午9時起，交通局、警察局等相關單位成立國慶假期交通疏運小組進駐大台南智慧交通中心，全程監控國慶焰火主會場、3大副會場周圍地區的交通狀況，並適時調控號誌維持交通秩序，針對違停的車輛亦加強拖吊，維持管制區內的交通順暢。。

10日上午10時起，實施行人徒步區管制措施，台灣船園區（含林默娘公園、億載金城），範圍包含安億路、光州路（不含光州路）以西；11時擴大到觀夕平台、戀愛廣場，範圍包含世平路以西及安南區四草大道80巷以南，及四鯤鯓，範圍為清水路以北。

中午12時起，育平路以西管制汽車進入，機車仍可進入，已進入的車輛必須停放在管制區內的臨時汽機車停車格，為確保道路順暢，違停車輛一律拖吊，遊客可搭乘區內接駁公車在主會場（戀愛廣場）、台灣船副會場（林默娘公園、億載金城）、安平老街等地遊玩，歡迎多多使用及查看2020國慶焰火網站（https://20201010.tainan.gov.tw/）。

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