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台南國慶焰火估湧入20萬人　黃偉哲視察安平主場力求完美

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▲台南市長黃偉哲，在新聞處長蘇恩恩、交通局長王銘德等人陪同下，前往安平主場視察接駁車接駁狀況及市府各項整備工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，在新聞處長蘇恩恩、交通局長王銘德等人陪同下，前往安平主場視察接駁車接駁狀況及市府各項整備工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020國慶焰火將於10日晚上8時在台南市安平區漁光島施放，預估將湧進20餘萬人，台南市長黃偉哲，在新聞處長蘇恩恩、交通局長王銘德等人陪同下，前往安平主場視察接駁車接駁狀況及市府各項整備工作，黃偉哲市長要求天上交由國防部，地上交由台南市政府負責，一切務求盡善盡美。

▲台南市長黃偉哲，在新聞處長蘇恩恩、交通局長王銘德等人陪同下，前往安平主場視察接駁車接駁狀況及市府各項整備工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，國慶煙火這邊從下午2時多就已經感覺到民眾湧入現場的接駁車，可以預見今晚應該是滿多人的。有的民眾從北部來、屏東來及當地台南市的市民朋友，都搭接駁車進來，目前看起來還不錯，但是也請民眾放心，晚上活動結束後，一定把最後一位旅客，平安送到他的接駁車，市府接駁任務才會結束。市府會一直發車，也務求讓這個交通能夠順暢，務求讓管制區裡面的民眾能安心觀賞煙火，市府會做到最好的訴求。

▲台南市長黃偉哲，在新聞處長蘇恩恩、交通局長王銘德等人陪同下，前往安平主場視察接駁車接駁狀況及市府各項整備工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，雙十國慶天空上的就交給國防部，地面上的交給台南市政府，一定要把治安、交通、環境都維護好，希望給旅客、民眾最舒適的國慶煙火之夜。

▲台南市長黃偉哲，在新聞處長蘇恩恩、交通局長王銘德等人陪同下，前往安平主場視察接駁車接駁狀況及市府各項整備工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對國慶總統蔡英文的演講，黃偉哲指出，蔡英文總統她的國慶講話，事實上是充滿以非常友善的講話，而且實際上也的遞交橄欖枝，至於中國大陸那邊的反應，這件事看他們自己的想法，蔡英文總統講話已是釋出善意的，而且也是滿好的，他會支持蔡英文總統。

▲台南市長黃偉哲，在新聞處長蘇恩恩、交通局長王銘德等人陪同下，前往安平主場視察接駁車接駁狀況及市府各項整備工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府交通局局長王銘德表示，為迎接20餘萬名遊客到台南觀賞國慶焰火，市長黃偉哲指示運用雙鐵運具、區外停車接駁、分層管制、調撥車道等措施，分流人潮、車潮，讓遊客能平安順暢共享國慶假期。

▲台南市長黃偉哲，在新聞處長蘇恩恩、交通局長王銘德等人陪同下，前往安平主場視察接駁車接駁狀況及市府各項整備工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲，在新聞處長蘇恩恩、交通局長王銘德等人陪同下，前往安平主場視察接駁車接駁狀況及市府各項整備工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德指出，10日上午9時起，交通局、警察局等相關單位成立國慶假期交通疏運小組進駐大台南智慧交通中心，全程監控國慶焰火主會場、3大副會場周圍地區的交通狀況，並適時調控號誌維持交通秩序，針對違停的車輛亦加強拖吊，維持管制區內的交通順暢。

▲台南市長黃偉哲，在新聞處長蘇恩恩、交通局長王銘德等人陪同下，前往安平主場視察接駁車接駁狀況及市府各項整備工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲，在新聞處長蘇恩恩、交通局長王銘德等人陪同下，前往安平主場視察接駁車接駁狀況及市府各項整備工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲，在新聞處長蘇恩恩、交通局長王銘德等人陪同下，前往安平主場視察接駁車接駁狀況及市府各項整備工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

10日上午10時起，實施行人徒步區管制措施，台灣船園區（含林默娘公園、億載金城），範圍包含安億路、光州路（不含光州路）以西；11時擴大到觀夕平台、戀愛廣場，範圍包含世平路以西及安南區四草大道80巷以南，及四鯤鯓，範圍為清水路以北。

▲台南市長黃偉哲，在新聞處長蘇恩恩、交通局長王銘德等人陪同下，前往安平主場視察接駁車接駁狀況及市府各項整備工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

　中午12時起，育平路以西管制汽車進入，機車仍可進入，已進入的車輛必須停放在管制區內的臨時汽機車停車格，為確保道路順暢，違停車輛一律拖吊，遊客可搭乘區內接駁公車在主會場（戀愛廣場）、台灣船副會場（林默娘公園、億載金城）、安平老街等地遊玩，歡迎多多使用及查看2020國慶焰火網站（https://20201010.tainan.gov.tw/）。

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