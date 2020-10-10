無視監視器！高雄女俐落身手竊玉鐲…60秒後再偷一次栽了

記者許宥孺／高雄報導

真的是夠囂張！高雄市一名婦人在逛街的時候，順手偷走了攤位的玉鐲離開，不過店家早就看在眼裡，調閱監視器畫面之後，把畫面放到網路上「追兇」，果然找到了這名涉嫌偷竊的婦人，警方也依法將她送辦。

▲高雄一名婦人趁店家不注意，順手偷竊一只玉手鐲。（圖／記者許宥孺翻攝）

從監視器畫面可以看到，身穿藍色外套、戴口罩的中年婦女在攤位前鬼鬼祟祟，鎖定好目標後，還不忘觀察店家目光，抓緊時機隨即下手拿走一只玉手鐲，俐落身手讓店家一時不察。沒想到偷一只還不夠，過了一分鐘後，婦人又回到攤位，再拿走另一只玉手鐲，完全無視監視器就在她的頭頂，大喇喇地下手偷東西，事後店家調閱監視器，放到網路追人。

▲偷一只還不夠！婦人一分鐘後又再回到攤位偷另一只玉鐲。（圖／記者許宥孺翻攝）

鹽埕建國四路派出所在9日下午接獲民眾報案，指稱當日上午約7點30分在建國菜市場設攤，卻遭不明人士竊取2只玉手環，共計損失新台幣800元。警方調閱監視器沿路追查，循線追查到一名婦人，並於10日上午通知婦人到所內配合偵辦，經訊問後坦承不諱，現場也起獲一只玉手鐲，而另一只仍在追查中。

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