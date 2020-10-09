快訊／扯！高雄托嬰中心製小米粥　「誤打脫氧劑」害4童急送醫

▲高雄鼓山區托嬰中心打製糙米漿，誤將脫氧劑打入，害4名幼童送急診（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區一家私立托嬰中心在8日上午驚傳幼兒食物中毒事件，4名幼童分別在用餐後感到身體不適，經送往醫院急救後，原本初判為食物中毒；不過現在案件大逆轉，經衛生局介入了解後，急診室醫師診斷認為非食物中毒，進一步通報社會局了解後發現，托嬰中心製作糙米漿時，竟誤把脫氧劑打入，依法開罰6萬元。

這家托嬰中心分園專門收托0至3歲嬰幼兒，提供農16地區及美術館特區居民托育場所，園方常在臉書粉絲團分享園內課程，不過8日卻傳出有4名幼童用餐後發生身體不適症狀，園方緊急送往高醫和聯合醫院急救。

高雄市衛生局第一時間強調，未接獲此案食物中毒通報案，另查，4名幼童就醫後皆已無礙並已離院，初步了解，急診醫師診斷非食物中毒，醫院並已通報托嬰中心主管單位社會局做進一步釐清。

高雄市社會局表示，經了解後，9日托嬰中心打製小米粥，誤將脫氧劑打入，發現後立即送4名托兒就醫，經醫院檢查後由家長帶回觀察，初步幼兒身體尚無大礙，但因托嬰中心嚴重疏失妨害兒童健康，本局依兒童及少年福利與權益保障法第83條及107條，重罰6萬元罰鍰並命限期改善。

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