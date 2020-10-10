「中華民國，生日快樂！」　韓國瑜憂外部軍事壓力、內部分歧思想

記者許宥孺／高雄報導

今天是雙十國慶，前高雄市長韓國瑜透過臉書向中華民國說聲「生日快樂！」，「我們抱著歡喜的心來慶祝中華民國的國慶，但是我們非常地清楚，從來幾十年沒有像此時此刻，這麼的風雨飄搖、這麼地危險，外部有軍事壓力，內部，大家分歧四想，但是熱愛國家的人絕對有信心。」

韓國瑜10日上午在臉書粉絲專頁上傳一段108秒的影片，影片中他穿著熟悉的藍色襯衫向大家問好，接著就是過去一年，他擔任高雄市長、參選總統時的畫面。他說：「我們抱著歡喜的心來慶祝中華民國的國慶，但是我們非常地清楚，今天中華民國真的面臨到了風雨飄搖、內外夾擊。」

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

韓國瑜指出，事實上109年的中華民國的國慶，我們心裡非常的清楚，從來幾十年沒有像此時此刻，這麼的風雨飄搖、這麼地危險，外部有不停的軍事壓力，內部，大家分歧四想。

韓國瑜表示，「我親愛的中華民國：今年109歲了，一樣的青天白日、一樣的滿地鮮紅。109年的斗轉星移，看似換了人間、卻又似曾相識。我們締造過三十年的經濟奇蹟、我們守護著七十載的昇平寶島，誰也不能否認，這一片青天白日滿地紅庇佑的不只是36000平方的山河土地，也是5000年文明的才情歲月，更是2300萬人民的平安幸福！」

韓國於說，衷心祝福我親愛的中華民國，繼續下一個百年的和平繁榮，期盼我們總有一天、能有機會，秉持國父孫中山先生創建民國的初衷，實現一個真正「大同之治、與民謀福、天下為公」的中華民國。中華民國，生日快樂！

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