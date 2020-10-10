6大搖擺州民調都輸！　CNN：川普沒第2場辯論會更糟

▲在川普隊虛擬會議方式搖頭後，第2場辯論確定取消。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

在川普對改成線上辯論的形式搖頭後，美國總統選舉第2場辯論會確定取消。根據《CNN》的報導，相較於調領先的民主黨候選人拜登，川普其實更需要這場辯論來拉抬聲勢，將目前搖擺州落後的局面扳回一城。

辯論會委員會8日聲明，第二場委員會原定會在邁阿密舉辦，依「市民大會」（Town Hall Meeting）的方式，而川普與拜登將以線上虛擬會議的方式辯論。

但川普堅持以面對面的方式進行辯論，認為主持人可以在線上會議切斷發言「太荒謬」，不會同意坐在電腦前辯論，反而提議將剩餘兩場都延期，第2場延到22日，而最後一場則延期至大選前的29日。

拜登一方則同意線上辯論會的方式，但對川普的提議不以為然。拜登的發言人表示，「拜登期待讓美國人民克服新冠的大流行困境；將美國的領導層重返光榮；帶回我們的國際盟友；讓美國人再度團結在一起。川普躲過唯一能讓選民發問的辯論有夠可恥，但也不令人意外。」

委員會隨後確定辯論會將被取消的消息，「10月15日很明顯不會舉行辯論會，委員會將把關注的重點放在22日的最終辯論會。」

但如今以選情落後的一方來說，川普更需要依賴辯論會來改變現狀，以上一場辯論7300萬人的觀看人來說，辯論會能夠達到的效應非同小可。

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