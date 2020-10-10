白宮辦了「超級傳播大會」！佛奇談川普核心圈染新冠：數據會說話

▲川普10日會在白宮發表談話，這也是他確診新冠肺炎的第10天。圖為川普5日傍晚出院返回白宮。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮核心圈至少34人確診新冠肺炎，外傳9月底的大法官提名儀式就是感染事件源頭。防疫專家佛奇（Anthony Fauci）直言，當時多數參與者沒有保持社交距離，也沒有戴口罩，這場活動就是「超級傳播大會」。

綜合CBS、BBC報導，白宮迄今仍堅持依據「定期病毒檢測」為防疫準則，不願堅持戴上口罩並保持社交距離，依據政府內部文件顯示，白宮如今至少有34人染疫。

▲ 美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇。（圖／達志影像／美聯社）

「這數據本身就說明了一切」，佛奇表示，專家們早在過去這6個月期間就已經建議大眾戴上口罩，「我們在白宮舉辦的這場活動就是超級傳播大會，當時人們都擠在一起，沒有戴口罩。」他進一步點名川普，表達不認同總統口中所謂的「治癒」言論。

現已確定川普10日會在白宮發表談話，外傳已有上百人受邀前往南草坪（South Lawn）；白宮表示，屆時所有與會者都被要求戴上口罩、接受體溫檢測，同時相關人員也會鼓吹保持社交距離。

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