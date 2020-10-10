兒時被蚊子咬一包！他沒錢醫放任20年　左腿腫成「5倍大象腿」

記者王佩翊／綜合報導

柬埔寨一名27歲男子因為孩提時期被蚊子咬了一個包，傷口因此嚴重細菌感染，然而因家裡無法負擔醫藥費，父母只好放任他的傷口繼續發炎，沒想到20多年來他的左腳越來越腫，足足比右腳腫了5倍大，宛如象腿。腫大的左腿嚴重影響這名男子的生活，導致他不得不放棄踢足球的夢想，甚至輟學。日前有一名女商人得知他的故事後，大方捐出1000柬埔寨瑞爾（約新台幣6.99萬），讓這名男子順利就醫。

▲邦特的左腳已經腫成一條象腿。（圖／翻攝saostar）

根據Saostar報導，柬埔寨磅清揚省這名27歲的男子邦特（Bong Thet）6歲時不幸被蚊子咬了一個包，當時曾經出現一個小傷口，但邦特的父母以為那只是小孩在外頭玩耍造成的小傷口，不以為意。沒想到邦特的傷口就這樣持續發炎，極癢難耐。在邦特12歲那年，這個傷口不斷地腫脹，甚至擴散到整條腿，病情越來越嚴重，邦特甚至無法依靠自己的力量走路。

▲邦特的腿腫到無法行走。（圖／翻攝saostar）



由於左腿越來越腫，邦特在學校飽受同學嘲笑，而行動不便的他也漸漸無法正常走路，導致他不得不輟學。邦特說，他曾經的夢想是成為一名在足球場上發光發熱的球員，如今他只能放棄這一切。邦提的父母雖然發現他的腿嚴重變形，然而因為家境清寒，無法送他去醫院治療，只能放任兒子與這條「象腿」共存。

▲在善心人士的幫助下，邦特終於能夠接受專業醫師的治療。（圖／翻攝saostar）



一名女商人達娜（Dana Try）聽聞邦特的故事後，決心要幫助他，於是捐出了1000萬柬埔寨瑞爾（約新台幣6.99萬）給他治病。負責診治邦特的醫師表示，邦特患有淋巴絲蟲病（lymphatic filariasis），是一種極為罕見的寄生蟲病。淋巴絲蟲病也被稱為象腿病，皮膚遭到感染後，會越來越硬，越來越厚，且變得腫脹。然而根據醫師診斷，這個病目前還沒有確切的診治方式，但他會開一些藥物給邦提，讓他可以控制病情。

即便經專業醫師診治後，病情依舊不太樂觀，但邦特表示，他仍然對救命恩人心懷感激。他說，「這筆善款足以暫緩我生活的困境，知道有人願意關心我，真的很高興。我會用這筆錢來支付藥費以及食物。」