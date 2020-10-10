　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

兒時被蚊子咬一包！他沒錢醫放任20年　左腿腫成「5倍大象腿」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者王佩翊／綜合報導

柬埔寨一名27歲男子因為孩提時期被蚊子咬了一個包，傷口因此嚴重細菌感染，然而因家裡無法負擔醫藥費，父母只好放任他的傷口繼續發炎，沒想到20多年來他的左腳越來越腫，足足比右腳腫了5倍大，宛如象腿。腫大的左腿嚴重影響這名男子的生活，導致他不得不放棄踢足球的夢想，甚至輟學。日前有一名女商人得知他的故事後，大方捐出1000柬埔寨瑞爾（約新台幣6.99萬），讓這名男子順利就醫。

▲▼兒時遭蚊咬！他沒錢醫放任20年腫成「5倍大象腿」。（圖／翻攝saostar）

▲邦特的左腳已經腫成一條象腿。（圖／翻攝saostar）

根據Saostar報導，柬埔寨磅清揚省這名27歲的男子邦特（Bong Thet）6歲時不幸被蚊子咬了一個包，當時曾經出現一個小傷口，但邦特的父母以為那只是小孩在外頭玩耍造成的小傷口，不以為意。沒想到邦特的傷口就這樣持續發炎，極癢難耐。在邦特12歲那年，這個傷口不斷地腫脹，甚至擴散到整條腿，病情越來越嚴重，邦特甚至無法依靠自己的力量走路。

▲▼兒時遭蚊咬！他沒錢醫放任20年腫成「5倍大象腿」。（圖／翻攝saostar）

▲邦特的腿腫到無法行走。（圖／翻攝saostar）

由於左腿越來越腫，邦特在學校飽受同學嘲笑，而行動不便的他也漸漸無法正常走路，導致他不得不輟學。邦特說，他曾經的夢想是成為一名在足球場上發光發熱的球員，如今他只能放棄這一切。邦提的父母雖然發現他的腿嚴重變形，然而因為家境清寒，無法送他去醫院治療，只能放任兒子與這條「象腿」共存。

▲▼兒時遭蚊咬！他沒錢醫放任20年腫成「5倍大象腿」。（圖／翻攝saostar）

▲在善心人士的幫助下，邦特終於能夠接受專業醫師的治療。（圖／翻攝saostar）

一名女商人達娜（Dana Try）聽聞邦特的故事後，決心要幫助他，於是捐出了1000萬柬埔寨瑞爾（約新台幣6.99萬）給他治病。負責診治邦特的醫師表示，邦特患有淋巴絲蟲病（lymphatic filariasis），是一種極為罕見的寄生蟲病。淋巴絲蟲病也被稱為象腿病，皮膚遭到感染後，會越來越硬，越來越厚，且變得腫脹。然而根據醫師診斷，這個病目前還沒有確切的診治方式，但他會開一些藥物給邦提，讓他可以控制病情。

即便經專業醫師診治後，病情依舊不太樂觀，但邦特表示，他仍然對救命恩人心懷感激。他說，「這筆善款足以暫緩我生活的困境，知道有人願意關心我，真的很高興。我會用這筆錢來支付藥費以及食物。」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
iPhone 12要來了！售價規格一次看　最新關鍵技術曝光
中國施壓激怒印度！使館外「掛滿台灣國慶海報」現場畫面曝光
快訊／雙十國慶　共機一早兩度闖西南空域遭我空軍廣播驅離
全文／蔡英文國慶演說：北京若正視台灣聲音可化解緊張
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓勞動黨成立75周年！習近平電賀金正恩　強調鞏固中朝關係

不甩中共威脅！印度貼「國旗海報」慶雙十　包夾中國大使館

超詭譎「長髮蠕動生物」驚現維州！官員急警告　揭觸摸下場

中國施壓激怒印度　使館外「掛滿台灣國慶海報」現場畫面曝光

座落土耳其敘利亞邊界！「台灣中心」正式完工揭幕

貝魯特爆炸至少4死！市區慘炸成廢墟　又是「儲存不當」釀禍

金正恩演說一波三折！官媒直播恐踩剎車　豪華閱兵公開新型飛彈

白宮辦了「超級傳播大會」！佛奇談川普核心圈染新冠：數據會說話

親揭最新病況！川普：我「感覺很強壯」　過去8小時都沒用藥

兒時被蚊子咬一包！他沒錢醫放任20年　左腿腫成「5倍大象腿」

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

陳立農面對「失控小孩」秒嚴肅！　「吹哨建立規矩」…汪蘇瀧服了

白車台灣大道快車道違規右轉　 騎士直接撞上...遭壓車底身亡

林志穎媽現身：我不是惡婆婆　媳婦陳若儀揭「破褲事件」真相

兒時「遭蚊子叮咬」他染病左腳巨腫 痛苦20年！就醫無解藥...他樂觀面對

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

北韓勞動黨成立75周年！習近平電賀金正恩　強調鞏固中朝關係

不甩中共威脅！印度貼「國旗海報」慶雙十　包夾中國大使館

超詭譎「長髮蠕動生物」驚現維州！官員急警告　揭觸摸下場

中國施壓激怒印度　使館外「掛滿台灣國慶海報」現場畫面曝光

座落土耳其敘利亞邊界！「台灣中心」正式完工揭幕

貝魯特爆炸至少4死！市區慘炸成廢墟　又是「儲存不當」釀禍

金正恩演說一波三折！官媒直播恐踩剎車　豪華閱兵公開新型飛彈

白宮辦了「超級傳播大會」！佛奇談川普核心圈染新冠：數據會說話

親揭最新病況！川普：我「感覺很強壯」　過去8小時都沒用藥

兒時被蚊子咬一包！他沒錢醫放任20年　左腿腫成「5倍大象腿」

從新北被一路跟到中壢…他遭4人強押上廂型車！大批警力出動圍捕

巴特勒遭魔獸重擊頸部照砍大三元　英雄哥連20場季後賽上雙創紀錄

好想要！愛馬仕216萬元「台灣黑熊」懶骨頭萌翻　petit h展睽違6年終於來了

法網／納達爾收第99勝衝擊第20座大滿貫　對決喬帥要拿出最佳

服務業都市傳說！2動作客人秒上門...店員傻眼哭：還來一大坨

洗髮耳朵進水「單腳跳100下沒用」　1招長知識：千萬別用棉花棒

300萬聘金！他迎娶包「7萬紅包」遭岳母飆罵太少　新娘竟冷眼一旁數錢

營養師帶你快速了解「瘦肉精風險」　2訣竅教你挑選！

北韓勞動黨成立75周年！習近平電賀金正恩　強調鞏固中朝關係

法醫高大成「一度欠債3億」！情緒低落忍不住哭了　光利息每月30萬

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

空姐「下體藏1包」運毒！故事超鼻酸

狼魔出獄復仇性侵少女　她被活活燒死

他「真槍實彈」捐精　已造150娃

節目揭露太衝擊！人夫先性侵再換妻

台男問存100萬娶烏克蘭新娘有多爽被潑冷水

夾娃娃夾不中請警察到場　店員秒尷尬

川普、拜登第二次總統辯論　美主辦單位取消

中國駐印度使館外「掛滿台灣國慶海報」！

諾貝爾和平獎今晚將揭曉！譚德塞榮登熱門榜首

兒時遭蚊咬！他沒錢醫放任20年腫成「5倍大象腿」

中評社：美國總統大選對台有影響

小氣爸不肯砸窗　害女兒悶死車上

小六生「我的偶像是...」　師氣瘋轟出課堂

更多熱門

相關新聞

印媒報導台灣遭中國施壓　吳釗燮：滾

印媒報導台灣遭中國施壓　吳釗燮：滾

台灣即將在10日來雙十國慶，連印度主流媒體也相當關注，不僅刊登我國國慶廣告，更在電視上播送台灣專題報導，卻引來中國駐印使館的抗議與警告。對此，外交部長吳釗燮在9日於Twitter上指出，謝謝印度的支持，對於中國的這些行為更要他們「滾回去」（Get Lost）。

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

空姐「下體藏1包」運毒！故事超鼻酸

空姐「下體藏1包」運毒！故事超鼻酸

巨蜈蚣發狂咬　退役泰拳拳王病逝

巨蜈蚣發狂咬　退役泰拳拳王病逝

CNN圖表列新加坡卻註記「不是國家」遭砲轟

CNN圖表列新加坡卻註記「不是國家」遭砲轟

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

SWAG愛情片外流　吳夢夢硬起來告了

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

館長中槍一個月　屁孩放話：黑社會暴動

私廚月薪50K「一周煮5餐」　高雄哥面試怒炸

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

琳妲請求不要再鬧！瑋哥：事實跟妳理解的差很多

最貴自助餐！她夾滿2個便當盒580元

連千毅賣直升機假的　檢戳破拍賣內幕

清潔工遭酒駕猛撞　家屬放棄急救

總站夜市塞爆！居民怒：台中提早跨年

琳妲：瑋哥到此為止　曝反骨真面目

瑋哥證實「已和反骨解約」：領頭羊為慾望變了樣

更多

最夯影音

更多
「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」
國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面