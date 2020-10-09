全身魚療太酥麻！她嗨到最高點憋不住　整池魚慘被毒死

▲許多人選擇做魚療紓壓。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

許多人認為「魚療」非常舒服，將雙腳泡在魚池中讓小魚輕啄死皮，相當享受。不過中國有一名女子前往泰國享受魚療時，因全身被啄得太酥麻，一時忍不住尿失禁，導致池內的小魚全被尿酸給毒死，最後女子也賠給業者5萬泰銖（約台幣4萬5千元）。

根據《中國報》報導，中國山東一名女子和男友一同前往泰國做「魚療」，剛開始女子還有些不適應小魚吸吮她的腳掌，但慢慢地開始覺得很舒服，看到女子享受的樣子，老闆便向她表示全身浸在魚池內會更舒服，於是女子聽從老闆的建議，升級成全身的魚療。

但女子才剛進到魚池內不久，周圍的小魚開始不對勁，陸續翻肚死亡，她趕緊請老闆來查看，老闆看了之後便詢問女子是不是在魚池中小便，女子這才支支吾吾坦承自己因為全身被咬得太酥麻，一時忍不住尿失禁。

原來池內的小魚對於「尿酸」特別敏感，一碰到就會死亡。老闆雖然無奈，但也只能將池內的小魚全數換新，最後女子也和老闆協商，賠償了5萬泰銖（約台幣4萬5千元）。

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