圖表列新加坡卻註記「不是國家」！CNN遭轟緊急刪圖滅火





▲CNN稱新加坡並非國家。（圖／取自推特ClaytonFopp）



記者王佩翊／編譯

美國有線電視新聞網（CNN）7日發表了一篇報導，提及川普在染疫後，不斷做出奇怪行為，甚至散佈一些有關傳染病的謠言。然而該篇報導中，CNN卻在一張列有各國新增確診數的圖表中，將新加坡括號註明「並非國家（not a country）」，此舉瞬間惹毛新加坡人。事後CNN雖然緊急下架該圖表並做出聲明，但仍無法滅火。

CNN在該篇報導中指出，川普在處理新冠肺炎疫情的態度非常不負責任，並提到白宮連內部防疫都沒做好，光是白宮裡的確診病例，就比某些國家的單日新增確診數還要多，包含紐西蘭、越南等國。CNN在該篇報導中附上一張圖表，詳細列舉了最新單日新增確診數比白宮還少的國家，然而在寫到新加坡時，CNN不知為何卻國名後方括號寫上「並非國家（not a country）」。

該張圖表的截圖瞬間在推特上瘋傳，引發星國網友不滿。網友紛紛表示，「新加坡為什麼不是一個國家」、「那CNN也不是間媒體」、「CNN這個媒體竟然還存在，太可笑了」等。

Cnn isnt a media company then — Ruzzy (@RaziRuzzy) October 7, 2020

新加坡早在1965年就正式獨立成為新加坡共和國，並靠著國際貿易與人力資本的操作，迅速竄升為亞洲四小龍之一，成為亞洲重要金融中心之一。CNN目前雖然已經緊急刪除該張圖表，並加註聲明，但仍無法滅火。

@CNN why is Singapore not a country? I need to know who my new masters are! https://t.co/S4Lcco0QCf pic.twitter.com/Od5yysfdiE — Zilu Feng (@ZeeFeng) October 7, 2020