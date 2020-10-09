印媒介紹台灣國慶遭中國施壓　吳釗燮霸氣回應：滾回去

▲雙十國慶廣告登上印度媒體，加上印度電視台專題報導台灣，中方再度干預。（圖／翻攝自駐印度台北經濟文化中心）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣即將在10日來雙十國慶，連印度主流媒體也相當關注，不僅刊登我國國慶廣告，更在電視上播送台灣專題報導，卻引來中國駐印使館的抗議與警告。對此，外交部長吳釗燮在9日於Twitter上指出，謝謝印度的支持，對於中國的這些行為更要他們「滾回去」（Get Lost）。

綜合外媒報導，印度主流報章印度快報（Indian Express）、政治家日報（The Statesman）這兩家主流媒體刊登全版的雙十國慶廣告外，當地Zee News電視台還播送長達25分鐘的台灣專題報導，介紹台灣的經濟與在新冠肺炎期間的防疫成就，更宣傳台灣在此次疫情，對於全球的防疫盡了很大的心力，印度也是受惠國家的其中之一。

▲吳釗燮在推特上感謝印度，同時回擊中國施壓行為。（圖／翻攝自Twitter／@MOFA_Taiwan）

對此，我國外交部長吳釗燮在外交部的Twitter上指出，有好多來自印度的朋友準備一起慶祝台灣國慶，在這如此美好的聲援之下，我們的心是緊靠在一起的，謝謝印度。此外，吳也以Get Lost一詞，回應中國在近日對於印度的施壓。

許多印度網友到這則貼文留言，「台灣，我們愛你」、「願台灣人民安全，並在國際舞台上取得成功」、「台灣是一個充滿活力的民主國家」、「印度與台灣的友誼萬歲」、「祝福台灣國慶快樂」、「希望印度總理能夠以合理的決定認可中華民國」。

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