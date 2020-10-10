柯文哲戴「國旗台灣口罩」　首次穿西裝出席台北市府國慶升旗

▲109年台北市國慶升旗暨慶祝活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國慶於10日登場，台北市政府在上午7時整準備國慶升旗暨慶祝活動，並且預計在上午8時由台北市長柯文哲發放第6代嗡嗡包。只見柯文哲身穿深灰色西裝與紅領帶，並且戴上充滿中華民國國旗與台灣的口罩，值得一提的是，此次是柯文哲自2015年來，首次穿著西裝出席台北市政府升旗典禮。

回顧柯文哲自2015年出席台北市政府國慶升旗活動，2015年、2016年、2017年、2018年與2019年都穿著POLO衫，僅只有顏色白色或藍色、長袖與短袖的差異，因此惹來部分網友批評不正式。然而柯文哲於2020年國慶升旗活動時，穿著一身深灰色西裝與紅色領帶出席，並且按照防疫規定，戴上了擁有中華民國國旗在台灣上方的口罩。

▲台北市長柯文哲參加109年台北市國慶升旗暨慶祝活動。（圖／台北市政府提供）

被媒體詢問穿搭，柯文哲說，「不曉得！我每天出門陳佩琪說穿這套就這套」、「等等太熱西裝就脫掉了。」至於為何戴上特別的口罩，柯文哲回應，「人家送的」、「現在口罩變成創意設計了。」

柯文哲在致詞時提到，自己內心要感謝的人很多，先是感謝願意參加升旗活動的市民朋友，以及2020年站在第一線的防疫醫護人員，因為要不是有他們，不然不能過正常的生活，也感謝團體、企業給北市府的幫忙，不論是物資捐助或公私協力的幫忙。

▲柯文哲。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

柯文哲指出，不過最重要的是，防疫需要每個人合作，像是搭公車、捷運，純粹只靠政府下令戴口罩，也得要民眾配合才能做到，所以到今日台灣在疫情當中平安渡過，要感謝的人太多了，謝謝每位醫護人員、企業團體與國民的合作。

市政建設部分，柯文哲說，除了東區與西區門戶計畫的大型建設外，與市民生活息息相關的鄰里交通改善計畫，是更直接的讓台北市車禍傷亡人數大幅降低，他常常說政治要落實在人民生活的每一天，所以市場改建、社會住宅建設會持續進行。

柯文哲表示，今年剛好是台北市設市100年，上週已經辦過紀念活動，感謝所有市長、議長願意參加，這是台灣作為共榮社會的起點，明天還是放假，歡迎大家到西本願寺看展覽，了解台北市過去100年當中的進步。

根據台北市政府活動規劃，上午6時30分開始開放升旗民眾入場，上午7時進行由艾克樂團、世新大學啦啦隊的暖場表演，並且在上午7時30分舉辦升旗典禮及柯文哲致詞，緊接著是表演活動，包括靜心國中管樂團、北一女中舞蹈社、極限體能技藝雜耍表演、小丑互動秀等，最後是由柯文哲發放民眾最期待的嗡嗡包。

關於此次嗡嗡包設計，款式及容量非常適合通勤族、學生族使用，今年也再次推出限定雙色—經典都會風的黑灰配、清新藝文風的黑棕配，雙配色的設計讓嗡嗡包更具時尚感。

台北市民政局提到，在設計圖樣上，也融入「2020」及「iT」視覺概念，傳達台北市不斷朝向智慧城市邁進，同時也是充滿愛與溫暖的城市，期望在台北設市百年的特別年份中，回盼百年城事，繼續帶動下一個光榮雙卄。

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▼民眾一早抵達市民廣場參加升旗典禮。（圖／記者袁茵攝）

▼艾克樂團。（圖／記者袁茵攝）

▼世新大學啦啦隊。（圖／記者袁茵攝）