男欲轉帳投資外匯平台　警查出「警示帳戶」勸阻保住15萬血汗錢

▲桃園市江姓男子2日下午在中壢區某銀行櫃前準備匯款，經員警勸說並出示該帳戶為警示帳戶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市姜姓男子2日下午在中壢區某銀行櫃前準備匯款，但卻緊握手機察看手機內容，行員懷疑遭詐騙趕緊通知警方處理，員警到場時，江男支吾其詞且神情緊張，員警查出要匯款帳戶為警示帳戶，提醒江男可能遭詐騙，江男才驚覺被騙，感謝員警及時勸阻保住其15萬元血汗錢。

中壢警分局指出，2日下午3時許，中福派出所員警徐源浩、涂怡安巡邏勤時接獲中壢區九和二街某銀行行員通報，疑似有民眾遭到詐騙，員警到場後發現，34歲江姓男子在櫃台前不斷使用手機，江男聲稱要匯款給朋友，理由卻說不清楚，神情很緊張，員警查出匯款帳號已遭通報為警示帳號，此為詐騙集團慣用手法，江男才驚覺自己差點受騙上當。

▲桃園市江姓男子2日下午在中壢區某銀行櫃前準備匯款，行員緊急通報警方處理，經員警勸說並出示該帳戶為警示帳戶才打消匯款念頭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

江男透露，原本僅在網路平台從事外匯投資，該平台客服告知江男在網路上已獲得虛擬獲利，需先匯款獲利的15%予平台才能領取實體金額，他急著領取獲利虛擬金錢才急著將15萬元匯款給對方，根本沒驚覺是詐騙手法。

江男慶幸保住自己15萬元辛苦血汗錢，感謝行員與警方協助，讓他守住自己的荷包。中壢警分局呼籲，市民若接獲任何電話、訊息要求匯款、交付金錢等情事應冷靜查證，以免落入詐騙集團圈套，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查詢。

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