4歲女童幼兒園「口鼻冒血」亡！解剖驚見鈕扣電池　教育局回應了

▲4歲女童在幼兒園突然抽搐休克，送醫搶救仍宣告不治，法醫解剖竟驚見鈕扣型電池。（示意圖／取自flickr／James Bowe）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃園1名4歲女童在幼兒園時突然口鼻冒血，伴隨著身體抽搐倒地休克，經緊急送醫後，宣告不治。經法醫解剖相驗，竟在女童體內發現一顆鈕扣型電池，目前將進一步化驗女童是否是因誤食致死。

檢方調查，女童目前就讀幼兒園中班，29日中午用完餐後，本來在教室內的書架前看書，但卻突然身體抽搐，校方趕緊上前查探，發現女童口鼻冒血，緊急通報救護車送醫，但女童仍搶救無效身亡。

警方獲報後不敢大意，擔心女童受虐，因此立刻通報家長及校方詢問細節，並且調閱幼兒園監視器畫面，但並未發現有可疑跡象，而事後檢警會同法醫解剖相驗，竟在女童體內發現一顆鈕扣型電池，但是否是因誤食致死仍有待進一步調查釐清。

對此，桃園市教育局出面回應，事發當日幼兒園已陪同家長赴醫院，及協助家長處理後續事宜，並且也在同日下午完成校安通報。另外，教育局也派員全程協助，並且致上2萬元慰問金，後續的意外保險理賠等相關事宜，教育局也將全力協助。

教育局提到，經初步檢視，校園內的教室教具設備，僅有額溫槍及遙控器所用的電池都是3號或4號電池，並無鈕扣型電池，因此女童是否是先在家中或是到幼兒園才誤吞電池，也有待調查釐清。

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