他買中古車尾款沒付！被約出K歌打爆...左眼破裂渾身傷

▲夏姓男子不滿陳姓男子購買二手車，卻遲遲未繳清尾款，今年2月夥同湯姓等４人強押陳男上車，毆打致左眼球破裂才丟包釋放。（示意圖／視覺中國CFP）



記者沈繼昌／桃園報導

在苗栗縣某中古車行工作的夏姓男子，不滿陳姓男子購買二手車卻遲遲未繳清尾款，今年2月間佯稱邀陳北上桃園市唱歌，夥同其他湯姓、倪姓與姓名不詳男子在桃園市八德區強押陳上車毆打，再強押至國道2號橋下空地圍毆，逼迫陳付清尾款，陳不堪受虐同意繳付尾款，夏等人見陳左眼球破裂與全身多處受傷血流不止丟包路旁開車離去；桃檢26日偵結依剝奪行動自由罪嫌將夏等4人提起公訴。

檢警調查，21歲的夏姓男子因不滿陳姓男子向該中古車行購買二手車，卻遲遲未繳付尾款，今年2月17日下午，邀約陳男從苗栗北上桃園唱歌為藉口，請不知情林姓男子開車搭載陳男等人至桃園市八德區，抵達八德區後，陳男感覺有異下車叫計程車欲離去，夏男立即連絡21歲湯姓男子、21歲倪姓男子與另名姓名不詳男子到場，將已坐上計程車的陳姓男子強拉下車，換乘另一輛轎車控制行動。

途中，倪姓男子為防止陳脫逃，在車上徒手痛毆陳，導致陳有腦震盪、左眼破裂、背部與全身多處擦挫傷，後來將陳載至桃園區國際路與國道二號橋下某釣蝦場繼續毆打，陳不堪遭受毆打凌虐同意繳清尾款，夏、倪等人才將陳丟包路邊揚長而去，陳事後向八德警方報案並至醫院驗傷提告。

桃檢根據被害陳男驗傷診斷證明、照片與釣蝦場監視畫面截圖佐證，夏男、湯男、倪男與姓名不詳男子犯行明確，在陳男指證歷歷下，傷害部分，陳未提告訴，檢方偵結將夏男等4人依剝奪行動自由罪嫌提起公訴。

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