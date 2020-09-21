桃園文青男海邊撿石頭...漲潮受困！出太陽但海水泡到失溫

▲桃園市林姓男子21日上午在大園區軍史公園旁海濱撿石頭，發現漲潮無法回岸，海巡人員與熱心路人合力將林男拉回岸上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子21日上午在大園區軍史公園海濱撿石頭，撿到一半發現突然漲潮，回岸之路被海水淹沒，受困在消波塊與海水之間，路人見狀打電話報警，海巡署會同桃園市消防局與警方合力將受困消波塊上的林男拉回岸邊，所幸搶救得宜僅略為失溫，送醫急救後幸運僅回一命。

▲桃園市林姓男子21日上午受困消波塊上，海巡與消防人員合力拉回岸上，趕緊協助檢視傷勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

海巡署第三（桃竹）巡防區指揮部21日上午11時53分接獲通報，桃園市大園區圳頭村軍史公園海濱有男子受困在消波塊上，被海浪衝擊狀況危急，海巡署接獲後指揮海巡署北部分署第八岸巡隊第二三岸巡中隊巡邏站人員前往救援，

並通報桃園市消防局第三大隊竹圍分隊、大園警分局竹圍派出所協處。

▲桃園市林姓男子21日在大園海濱撿石頭，因漲潮受困消波塊上，海巡與消防人員合力救回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

海巡人員抵達現場，運用救生圈與拋繩帶等救生裝備下水救援，中午12時9分順利將受困消波塊的57歲林姓男子救起，經消防人員檢視身上無明顯外傷，因全身泡在海水中，僅些許失溫，意識還清楚，經竹圍消防分隊救護車送醫治療後幸運撿回一命。

海巡署第八岸巡隊指出，秉持「人溺己溺」精神，平日除堅守崗位外，民眾如遇港區或岸際有緊急救援事件，請撥打「118免付費服務專線」，海巡署將立即派員前往協助，爭取黃金救援時間。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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