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疫情期間大鬧急診室！對醫護保全吐口水+腳踹+國罵　桃園男下場曝

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▲桃園市卓姓男子今年2月間前在桃園市聯新醫院看診時，卻接連對護理人員與保全辱罵，還對醫師吐口水並以腳踹等暴行。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市卓姓男子今年2月間前在桃園市某醫院看診時，卻接連對醫護人員與保全辱罵，還對醫師吐口水並以腳踹等暴行。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市卓姓男子今年2月間前往平鎮市某醫院就診，卓聲稱要掛號卻將口罩亂丟，請護理人員撿起來遭拒，卓即針對該護理人員刻意叨擾，保全人員前來制止再遭以三字經辱罵，還持酒瓶企圖攻擊，醫師見狀趕來制止將卓雙手反壓在櫃檯上，反遭卓吐口水與雙腳踹傷醫師，地院法官審結依違反醫療法罪判處5月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，卓姓男子今年2月10日下午5時許前往平鎮區某醫院求診，在驗傷門口出示健保卡表示要掛號，期間卻將口罩丟在地上，要護理人員撿起，遭護理拒絕後，卻刻意找該護理師麻煩，保全人員趕來制止時，還遭以三字經辱罵，甚至持酒瓶要攻擊，此時，急診室醫師出面制止，竟遭其吐口水或咳嗽，經制止無效後，醫師奪下其手上酒瓶，並反控其雙手在急診櫃台桌上，卓竟抓狂以雙腳猛踹攻擊，造成醫師右小腿受傷，後遭醫護與保全人員聯合制止並報警處理。

卓男在偵訊時否認犯行，辯稱就診前有喝酒導致無法控制自身行為，辯稱因感冒才會有咳嗽等行為，並不清楚有所謂醫療法，拿酒瓶只是嚇嚇醫護人員等語；檢方查出，卓男之前就有多項前科，護理師則指證，卓之前多次來醫院就診都會來亂，警方提供醫院監視畫面，確認卓在急診室有對醫護與保全人員辱罵、吐口水與攻擊等畫面，偵結依違反醫療法罪嫌聲請簡易判決處刑。

地院法官審酌，卓男對於醫事人員執行醫療業務時，以強暴及其他非法之方法，妨害其執行醫療業務，且屬累犯，桃園市衛生局有受理醫療暴力事件通報單、平鎮警分局刑案現場照片紀錄表、現場光碟1份，事證明確，依因違反醫療法罪判處5月有期徒刑，本案還可上訴。

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