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黑車神迴轉釀禍網笑：旋轉咖啡杯　BMW X4撞爛車頭維修恐破百萬

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▲▼TOYOTA路口迴轉未禮讓直行車，與BMW X4碰撞。（圖／民眾提供）

▲黑色房車路口迴轉未禮讓直行車，與BMW X4碰撞。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

黃姓女子開黑色房車在西區路口要迴轉，疑似未注意對向有車直行就轉，遭BMW X4直接撞到轉圈圈，BMW左車頭全毀，後方一輛機車還煞車不及撞上BMW倒地。警方表示，3人輕傷無酒駕，網友則笑說，「房車竟有旋轉咖啡杯功能」 ，也說BMW維修費恐百萬元起跳。

臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」管理員，昨日放上2段發生在台中的車禍影片。影片中可見，一輛黑色房車在路口要迴轉，直接遭對向直行的BMW X4休旅車撞上，黑車被撞在道路上旋轉後停在路中間。BMW左側車頭嚴重毀損，左側駕駛座及車門氣囊全爆開，車雖順利停到路肩，後方一輛重型機車卻因來不及煞車，也撞上BMW後倒地。

▲▼TOYOTA路口迴轉未禮讓直行車，與BMW X4碰撞。（圖／翻攝臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」）

▲BMW X4撞上黑車後靠路邊停下，後方機車騎士煞車不及撞上倒地。（圖／翻攝臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」）

▲▼TOYOTA路口迴轉未禮讓直行車，與BMW X4碰撞。（圖／翻攝臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」）

▲▼TOYOTA路口迴轉未禮讓直行車，與BMW X4碰撞。（圖／翻攝臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」）

網友看影片引發熱議，有人說，「這不禮讓但漂亮的轉身我給87分」、「我買7x萬的車都沒有旋轉咖啡杯的功能，為什麼他花的比我少樂趣比我多」、「遇到三寶神車」。也有人酸說，車禍裡面有機車，就一定是機車的錯啦」、「機車逼白車，白車加速，導致黑車撞上，結案（誤）」。更有人神出，拍下全程影片的是停在路邊的特斯拉電動車後視鏡影片，有人估算BMW維修加折舊絕對超過百萬元，更直呼幸好沒撞上特斯拉，否則賠更慘。

第一警分局表示，車禍發生在西區忠明南路、明義街口，時間在8日下午近2時許，警方獲報到場時，23歲黑車黃姓女駕駛、25歲BMW黃姓男駕駛及機車騎士26歲陳姓男子均受到輕傷，經包紮止血後送醫治療，沒有大礙。

警方表示，初判應是黃女開車迴轉未依規定，肇事原因有待釐清。也呼籲呼籲駕駛車輛時，應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍發生。

萬用神膏必須備

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