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疑友人是抓耙子...當街痛毆打斷球桿　悍警掏槍喊「趴下」壓制

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記者李忠憲／台中報導

光天化日拿球桿打人！謝姓男子等4男2女4日到南屯區某汽車旅館休息，疑發生糾紛遭人報警盤查。謝男懷疑抓耙子是鄭姓少年，竟當街毆打鄭少，將高爾夫球桿打斷。警方立刻亮槍制止壓制，詢後依社會秩序維護法將動手的謝男送辦。

▲▼男子懷疑友人是報警抓耙子，當街痛毆遭景亮槍壓制。（圖／翻攝爆料公社）

▲男子懷疑友人是報警抓耙子，當街拿高爾夫球桿毆打。（圖／翻攝爆料公社）

第四警分局大墩派出所4日下午接獲報案稱，南屯區大觀路上一家汽車旅館包廂內有糾紛。警方立刻趕到現場了解，初步未發現異狀，但盤查包廂內4男2女身分發現有毒品列管人口。警方離開後，派2名員警在旅館外執行守望勤務。

▲▼男子懷疑友人是報警抓耙子，當街痛毆遭景亮槍壓制。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼員警亮槍制止，並壓制打人的謝男。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼男子懷疑友人是報警抓耙子，當街痛毆遭景亮槍壓制。（圖／翻攝爆料公社）

下午5點20分左右，21歲謝姓男子與29歲王姓男子等人走出汽車旅館，懷疑同行的17歲鄭姓少年是報警的抓耙子，謝、王當街拿出高爾夫球桿與球棒痛打鄭少，球桿還打到斷掉。員警見狀立刻掏槍喝止，並將2人壓制逮捕，同時叫救護車將受傷鄭少送醫，所幸無大礙。

由於鄭少與趕到的父親告知警方不願提告，加上實際毆打鄭少的是謝1人，王只有拿球棒沒有真的動手。警方先依社會秩序維護法將謝男函送法辦。

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鬥毆汽車旅館社會秩序維護法

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