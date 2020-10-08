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15歲少女騎腳踏車撞BMW！車主諒解不追究...3年後卻挨告了

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大陸一位15歲少女，三年前與BMW擦撞後獲得車主諒解，沒想到三年後卻遭到保險公司提告。（示意圖／pixabay）

▲原以為事故已順利落幕，沒想到3年後少女卻遭到保險公司提告。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸一名15歲的少女，在3年前騎腳踏車時撞上一輛BMW，車主報警後發現少女年紀甚小，最後決定不予追究，但沒想到少女卻在3年後收到法院通知，要求賠償人民幣3.5萬元（折合新台幣約15萬元），原來是車主的保險公司，為了轉嫁賠償的成本，事後將少女跟其監護人告上法院。

根據《新浪新聞》報導指出，一名15歲的大陸少女逆向騎腳踏車，結果不慎與駕駛BMW的趙姓女子發生擦撞，趙姓女子報警後，覺得少女太過年幼，且車損並不嚴重，可以透過車子的全險來理賠，所以決定放棄追究少女的責任。但事後保險公司認為，少女由於逆向騎車，所以必須要負擔全責，因此拒絕理賠，趙姓駕駛無奈之餘，便將保險公司告上法院，最後法院判決勝訴。

而保險公司在敗訴後，為了轉嫁賠償的成本，竟然對肇事少女與其監護人提出告訴，畢竟原本以為事情已經過三年，而且當時已經獲得當事人的諒解，沒想到這時候竟然收到法院傳票，為此少女家人相當傻眼。

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