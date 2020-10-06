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最想兩岸開戰的根本是韓粉！　網曝：得不到「就毀掉的心態」

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▲▼國軍本週於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供）

▲有網友指出，最想開戰的根本是韓粉，引發討論。圖為國軍於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供）

記者林彥臣／綜合報導

中秋節假期才剛過，不少人會與親戚聚會烤肉，也不免會遇到政治立場不同的親友，在PTT上卻有網友表示，過節遇到韓粉親戚，不但至今都還無法釋懷，又搭上近期兩岸軍事動作升級的話題，劈頭就問有沒有收到教召令、要他做好準備，一副很希望開戰的樣子。相關話題在八卦板上引發熱議。

原PO發文表示，中秋回鄉跟親戚烤肉，雖然親戚裡有韓粉，想說都這麼久了應該釋懷了吧，想不到親戚看到他劈頭就問有沒有收到教召令，叫他做好準備，因為兩岸快開戰了，打開電視也是不停重播解放軍機擾台的新聞，感覺韓粉很希望兩岸開戰欸！「是一種得不到毀掉你的心態嗎？」還是兩岸真的快開戰了是我的同溫層太平和，有沒有卦？

▲▼韓國瑜、蔡英文凱道造勢。（圖／資料照）

▲但是也有人認為，政治立場最偏激、最極端都是最想要開戰的。（圖／資料照）

網友推文中回應表示，「聽說留島不留人，問他塔位買好沒」、「叛國現行犯快抓起來」、「韓粉還沒賣房，表示還不會打」、「應該是極端光譜兩端都希望，政治偏激就是這樣，還會質疑你沒有中心思想」、「怕啥，我們有美國爸爸」、「552萬韓粉的願望就是留島不留人」。

但也有網友持不同意見，「爹親娘親沒有小英主席親。正港綠衛兵」、「吸獨仔也支持開戰呀，不然怎麼打獨立戰爭」、「可憐啊，選輸了還要被拉出來救援消費」、「應該是覺青一直希望中共打來讓美國爸爸修理吧」。
 

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