後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況：氛圍完全不一樣

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

高雄市長陳其邁上任後，大家對於高雄的關注度沒有以往那麼高，反倒是韓國瑜任內製造了很多話題。一名網友透露，他有個28歲的「淺綠」工程師朋友，當初市長選舉2次都投給陳其邁，也有返鄉投下罷韓票，如今陳其邁上任近2個月，朋友卻說「後悔罷免韓國瑜」、「其邁沒有比較好」。

原PO在PTT表示，他那位工程師朋友立場偏綠，「兩次投其邁，同意罷免韓國瑜」，總統大選時投給蔡英文，區域票投民進黨，政黨票投小黨，自從陳其邁上任後，對方竟開始懷念韓國瑜當市長的時候，「那時候至少高雄常常上新聞版面」，雖然韓國瑜的一舉一動都被放大，但至少做得好全台都看得到，做不好也受國人審視，「至少還可受公評」。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者洪靖宜翻攝）



反觀現在陳其邁當市長，雖然高雄平靜很多，不過話題性也跟著變少，「雖然不到封閉，但跟以前的關注度有差」，朋友覺得高雄是非常需要關注度的城市，「陳其邁做不好很少人會罵，還有1450會護航，跟以前韓市長主政的氛圍完全不一樣」，所以對方開始後悔當初罷免掉韓國瑜，覺得換人做並沒有比較好。

底下留言幾乎和原PO朋友的看法相反，多數人至今都不後悔罷免韓國瑜，但不可否認的是韓國瑜離開後，外界對高雄的關注也變少了，「你朋友偽綠的韓粉」、「高雄確實沒啥關注度了」、「事實啊，罷免前的we care都變who cares了」、「別唬爛了啦，高雄人才不會後悔」、「哈哈，朋友深藍，支持陳其邁勒。」