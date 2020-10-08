補助6學弟「罷韓」車資涉賄　工程師「沒要他們怎麼投」不起訴

▲國民黨革實院院長羅智強質疑有人以補助車資方式公然賄選。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

賴姓工程師遭爆料，在罷韓投票前，公開補助返鄉投票的台科大學生車資，涉嫌賄選，檢警查出賴男的確已經補助6名學生、每人500元返鄉車資，但賴是考量學校畢業典禮，與罷韓投票同一天，學生可能沒有時間、資力當天來回等原因而提供補助，且未要求收錢的人要如何投票，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴。

國民黨革實院長羅智強6月3日在網路直播中爆料，有人對台科大學生招手，只要學生提供購票證明並私訊銀行帳戶，就發給500元現金補助，讓學生在6月6日回高雄參與罷韓投票，羅智強痛批「請賄選黑手退出校園」。

▲賴男說明補助學弟妹返鄉投票車資的原因。（資料照／羅智強提供）

警方獲報後查出，賴姓工程師的確在臉書po文表示贊助學生車資，賴男到案解釋，他當過學生，知道返鄉投票對北漂學生來說，是個金錢與時間成本的負擔，因為台科大與台大聯合畢業典禮也訂在6月6日，更可能影響學生當天搭車往返的意願，所以想藉補助幫助有意願但無力返鄉的學弟妹。

接受補助的6名學生中，有5名台科大、台大學生，1名台科大學生，每個人都是出示學生證，以及購票證明後，獲得500元補助，檢察官調查，賴男月收入6、7萬元，足夠負擔這3000元車資補助，他在臉書po文中表明補助活動沒有立場，受補助的學生也證稱，沒有被要求或暗示支持、反對罷免，無證據顯示賴男期約影響選舉結果，因此處分不起訴。

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