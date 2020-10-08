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遭韓粉出征...罷韓正妹「1理由」告不成！不起訴書曝光　她秒傻眼

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▲遭韓粉出征...罷韓正妹「1理由」告不成！不起訴書曝光　她秒傻眼。（圖／蔡女提供）

▲蔡女對於被界定為公眾人物感到相當傻眼。（圖／蔡女提供，下同）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中蔡姓正妹去年7月遭韓粉辱罵「去死吧」，引發韓粉霸凌、蔡女提告等後續，而蔡女8日在臉書提到，自己被檢察官定義成公眾人物，應接受較高之言論自由標準檢視，讓她感到相當傻眼。

蔡女2019年遭女韓粉辱罵的影片，在網路上引起一片嘩然，不少人力挺蔡女，但她卻也因此遭到韓粉出征，而經歷一切風波後，蔡女提到，韓粉事件讓她低潮了一段時間，「但換個角度想想，沒有遇到這些事，我沒有這麼精彩的人生，不會遇到那麼多這麼好的人」。

另外，蔡女也於去年10月開始準備職業健美賽，並於12月拿到了人生第一場冠軍，而她也表示，「真的非常感動」。不過，事隔將近一年之後，蔡女表示，日前對在臉書朝她辱罵的韓粉提告，沒想到檢察官卻依她是公眾人物、應受到較高檢視標準為由，判定部分辱罵她的韓粉不起訴處分。

▲遭韓粉出征...罷韓正妹「1理由」告不成！不起訴書曝光　她秒傻眼。（圖／蔡女提供）

檢察官認為，蔡女在臉書上有2萬5千多人追蹤，且曾在健美比賽獲得冠軍，而將傳票上傳至臉書的貼文，也有1.3萬人按讚、2078則留言，顯見蔡女應屬公眾人物，而應接受較高之言論自由標準檢視。

▲遭韓粉出征...罷韓正妹「1理由」告不成！不起訴書曝光　她秒傻眼。（圖／蔡女提供）

蔡女對於這樣的結果感到相當傻眼，在臉書PO文提到，「真厲害欸，這些罵人的人是7月罵我，卻能夠知道我12月會比賽？連我都是臨時決定要比的。難道你各位是先知？」。對此，網友們看後，也紛紛留言表示，「原來現在長得漂亮也會變公眾人物」、「去高雄玩一趟就變公眾人物了」。

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