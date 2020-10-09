外送雞肉飯附贈「那裡的毛」...她瞬間0食慾　網秒衝擊：想吐+1

▲出現詭異的毛髮。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友昨晚訂外送便當，不料其中一份雞肉飯中，竟出現一根非常捲曲的S型毛，讓她忍不住猜測是特殊部位的毛髮，瞬間食慾全無，而網友們看完也覺得母湯，但有部分人則留言緩頰，表示也可能是自然捲，或頭髮遇熱，才會變成Q毛。

苦主在爆怨公社發文怒道，訂了外送便當，一打開看到那根毛，很像陰毛或是腋下毛，整個食慾都沒了，「很想吐，這麼不衛生，好浪費食物。」

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只見這盒雞肉飯不只附上荷包蛋，在盒蓋內側竟黏了一根捲曲短毛，雖然不知真相究竟為何，但的確狀似私密部位的毛髮；最後，原po選擇整盒丟掉，表示「想到就想吐。」

對此，許多網友深有同感，崩潰直呼「原味的喔」、「好噁心，不要吃了」、「這種毛...無法」、「好像我LP拔下的毛」、「加味不加價」、「這種曲度應該就是腋毛」、「太噁了吧」。

但也有人持不同看法，笑回「朋友有一次吃焗烤也吃到這種毛，店員解釋說那根是頭髮，焗烤因為要烤，所以毛才會變Q」、「燙壞的頭髮而已，別想這麼多」、「往好處想啊，說不定只是鼻毛」、「還好啦，這是左腋下的毛，不用擔心」、「可能頭髮遇熱捲了起來」、「不一定，有可能是自然捲，或是有燙髮的員工，不一定是懶毛」。