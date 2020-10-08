外送點鮭魚便當！一看菜色「會太貴嗎」價格曝　網讚爆店家：很佛

▲原PO買鮭魚便當，發文問「要價100元，會不會太貴？」（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在很多人講究少鹽少油，也越來越多店家會提供健康食材，像是水煮雞胸肉、煎鮭魚等等。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他用外送服務點了一個鮭魚便當，價格是100塊。但看了菜色之後，原PO就忍不住想問「鮭魚便當要價100元，會不會太貴？」話題引發熱論，就有人曝光行情，直呼超划算。

這位網友文中表示，他請外送服務叫了個鮭魚便當，接著附上照片，只見便當裡共有4～5樣菜色，包括豆芽菜、青江菜、芹菜等配菜，白飯上則是放了一大片煎鮭魚，整個便當賣100元，「請問有經驗的大大，這樣100元會不會太貴？」

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貼文一出，不少人都大讚划算，「外送100這樣算不錯了吧」、「鮭魚原本就貴吧？配菜有三樣是蔬菜不錯」、「不會啊！你自己去買看看鮭魚多少錢」、「超棒的我要買兩盒」、「不會，不信你自己煮看看要多少」、「鮭魚很貴的」、「鮭魚很貴，這樣不貴」、「這100我不信」、「這樣外送才賣100我還不敢吃哩，太便宜」、「外送才100，這餐廳佛心了吧！」

▲有網友說，鮭魚本身就很貴。（示意圖／Pixabay）

還有網友留言討論鮭魚價格，「超市鮭魚半片要60，加上外送已經賺你很少了」、「鮭魚是比較貴的魚，有的自助餐夾肉魚就要8、90」、「鮭魚炒飯都要100塊了，而且是鮭魚丁幾小塊而已」、「百貨公司美食街差不多菜色，可以賣150以上。」實際查詢超市網購通路，「鮭魚厚切（智利）(約250g/包)」3包售價319元，等於一片就要106元，確實不便宜。