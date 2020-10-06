櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥狼狽淋雨：早知當員工餐

▲外送員被迫裝成客人，到百貨公司送餐！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「當外送夥伴體恤你們的時候，你們有尊重辛苦為你外送的人嗎？」一名外送哥透露，日前在信義區接單，發現訂餐人是百貨公司櫃姐，由於商場禁止外送員進入，他只好冒著大雨，還佯裝成客人到B1送飲料，搞得他狼狽不堪。對此，同行認為，「這種都直接打電話請他們自己出來拿，不願意就回報客服吃員工餐」！

一名男網友在臉書《UberEATS台灣》抱怨，昨（5）日北市下一整天的雨，接到一張3杯飲料的外送，無奈地點位在某百貨公司，且商場規定必須脫掉安全帽、雨衣，就連保溫箱也無法帶進去。

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偏偏客人就是櫃姐，不僅沒打算上來1樓取餐，還要求原PO以「顧客身分入場」，更不忘備註欄提醒，「在1樓看到保全部要問櫃位在哪裡...也不要說外送員，直接說口渴了，想去樓下買星巴克喝！」

原PO只好將車子違停在人行道上，接著眼神死直呼，客人明知道外送員無法攜帶保溫箱，還不另買袋子，等於要他淋著雨，徒手拿著3杯飲料跑進室內，「櫃上根本有三個人，是不是可以一個人出來？真的很後悔當下沒有回報客服，沒有停車位，直接員工餐。」

▲過來人還擊，直接回報變員工餐！（圖／翻攝UberEATS台灣）



怨念文貼出後，一票網友拳頭硬了，「到了直接全副武裝，問守衛那櫃位在哪...最好找樓管帶你過去，選我正解」、「憑甚麼我要為了妳叫餐而對別人說謊」、「這種的都直接打電話請他們自己出來拿，不願意就回報客服吃員工餐」、「高雄百貨公司也是說不能背保溫箱，我照背進去」、「我只是個外送，不是臥底」。

有同行討拍，「送過一次在信義區的百貨，櫃檯服務人員真的是一副看人低的表情看我，我脫下包包也是客人好嗎，今後那次拒送百貨了」、「信義區新光三越附近...下雨天我都拒單，不管接單還是送單，都超級麻煩的」、「送過同一個人+1，周圍實在難停車」。