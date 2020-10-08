馬辦批林飛帆「好的不學竟學撒謊！」：曾上街反瘦肉精痛斥黑箱





▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨副秘書長林飛帆在臉書上表示，「當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精」，前總統馬英九辦公室8日表示，林飛帆公然撒謊，為民進黨欺騙人民的事蹟再添一樁，若還有一點政治人物應有的擔當，就應該公開道歉，「誠意奉勸，不要好的不學，學欺騙人民」。

馬英九辦公室指出，聯合國食品法典委員會於2012年7月5日表決通過萊克多巴胺殘留容許量，我國立法院於2012年7月25日表決通過修正《食品衛生管理法》，開放符合安全容許標準的萊克多巴胺牛肉進口，衛生署於同年9月11日公布牛肌肉中萊克多巴胺的殘留容許量，並於13日生效，自此才開放含瘦肉精美牛進口。林飛帆為了轉移焦點，居然謊稱馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精，實在是政治人物最壞的示範。

馬英九辦公室表示，馬政府以「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」的原則處理美牛進口問題，並未開放含瘦肉精美豬進入台灣市場。當時林飛帆曾痛批開放瘦肉精是「黑箱協商」、「漠視人民安全」，不只反對瘦肉精牛肉，更反對瘦肉精豬肉，但如今卻彷彿忘記過去，全力為蔡政府黑箱開放瘦肉精美豬、漠視人民安全護航，政治道德崩壞之快，令人驚奇。

國民黨也表示，國民黨執政期間「牛豬分離」完全落實，開放瘦肉精牛肉沒有讓瘦肉精豬肉跟著通關，反而民進黨政府全面執政，才是瘦肉精豬肉進口台灣的主導者。面對黑箱協商、漠視人民安全的蔡政府，林飛帆如何安心與民進黨為伍？如何安心月月領9萬？國民黨呼籲林飛帆正式的向民進黨錯誤的政策辭職，重新與人民站在一起。

國民黨表示，2012年至今過了8年，民進黨只有一句「時空環境不同」黑箱開放美豬，為了護航蔡英文，不惜用多數暴力杯葛在野黨維護食安的提案。當時的學運領袖林飛帆，現在變成民進黨副秘書長，變成進口萊豬的疏通者，變成進口萊豬的倡議者，「請問林飛帆，時空環境讓你身體變強壯了嗎？」