藍委舉牌喊下台！陳吉仲看到這3人手酸換手：建議讓他們休息

▲立法院經濟委員會，國民黨團抗議陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲昨天和今（8日）到立法院經濟委員會報告並備質詢，眾立委2天連續超過19個小時不停質詢。其中，針對美豬議題，國民黨不停狂批陳吉仲，今最後更是打起團體戰，林為洲最後登記上台，其他藍委拿起板子一起轟「萊豬闖關、全民不安」和「陳吉仲下台」，陳吉仲看到陳以信和李德維一度換手說，建議讓他們休息了。

昨天陳吉仲就「開放含萊克多巴胺美國豬肉進口對我國養豬產業影響」和「養豬產業提升政策措施及如何達到HACCP規範標準」，和率水土保持局局長就該局官員貪瀆弊案提出報告，並備質詢。今則就農委會業務報告，並備質詢。林為洲昨天第一位登記發言，痛批陳吉仲以前反美豬大將，現在變護美豬，最後更轟無恥，讓陳吉仲氣到走下台，直說無法接受。一整天下來，立委們沒停的質詢，從上午9點開始，直到晚上7點後才結束。

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▲陳吉仲說，看到後面3位立委手酸，建議讓他們休息。（圖／記者屠惠剛攝）



林為洲今則是最後一位發言，現場藍委各拿板子，一起上台再次怒批陳吉仲，林為洲質疑，如果美豬來台對台灣影響都一樣，那就不用抗爭，大家都可以回家了，並問陳吉仲若加工後吃得出來？陳吉仲回應，這是侯就是呼籲消費者使用國產豬的最好方式。林為洲則建議，如果有毒最好都不要進口，不然就是用限量方式進口，只限定生鮮市場，標示清楚，但不能做加工品？去除台灣民眾疑慮，再問陳吉仲可行？

林為洲更質疑，突襲讓一月一日美豬進口，到底台灣是能夠換到什麼？能不能簽訂BTA（雙邊貿易協定）、FTA（自由貿易協定）？陳吉仲說，這是經濟部跟經貿辦主管，農委會希望將台灣農產品出口。藍委最後大喊陳吉仲下台，沒想到，這時陳吉仲拋出「看到後面3位立委手很酸，有換手，建議讓他們休息。」

▲藍綠立委為了臨時提案吵不停。（圖／記者許展溢攝）



今天一整天立委們除針對美豬和水保局爆花酒案質詢，上午11點半開始到下午2點的臨時提案也吵翻天，5點30分更為了是否延長會議時間，藍綠幾度爭吵不休，最後大戰9小時候，結束這一回合。