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國民黨要林飛帆為過去反美豬辭職　民進黨：別到處潑髒水

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▲▼「勇敢自信 護台同行」新北市新莊造勢晚會,林飛帆致詞 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨認為，民進黨副秘書長林飛帆過去參與「台灣青年反美牛聯盟」，與現今態度落差甚遠，進而要求他道歉辭職。對此，民進黨8日下午反擊，國民黨主席江啟臣對美國立場反覆，什麼時候要道歉？別到處潑髒水。林飛帆本人也親上火線回應，口水仗無助於食安把關。

針對林飛帆對進口美豬、牛態度，國民黨主張，他不道歉就該辭職，痛批民進黨2012年至今過了8年，只有一句「時空環境不同」黑箱開放美豬，且為了護航總統蔡英文，不惜用多數暴力杯葛在野黨維護食安的提案，質問林飛帆如何安心月領9萬？

對此，民進黨8日下午發出聲明，如果國民黨假裝看不懂，民進黨就不厭其煩地重申，「開放美豬牛必須依照國際標準」；從2012年以來，不論是行政院長蘇貞昌或蔡英文先後擔任黨主席時，民進黨的立場始終一致，「開放美豬牛進口，必須依照國際標準，守護國民健康，保障國內畜牧產業」。

民進黨說，國民黨點名林飛帆，要求他為了美豬議題辭職，「我們跟國民黨不同，開放美豬，我們依據國際標準、沒有黑箱、清楚標示，從防範非洲豬瘟、武漢肺炎的防疫，證明民進黨有能力，也始終都為人民的健康把關，絲毫沒有漠視人民安全與健康。」

民進黨質疑，國民黨以前支持、現在反對的道理在哪？「我們反倒想問國民黨，馬政府執政時，在毫無國際標準參考下，國民黨大力支持開放含有瘦肉精的美牛；現在換民進黨執政，在依據國際標準開放進口的美豬，國民黨就反對，這什麼道理？」

民進黨抨擊，事實證明，國民黨才是雙重標準，假借正義之名，來獲取政治利益，毫無核心價值，故意混淆視聽，一天一抹黑，到處潑髒水，按照國民黨的雙重標準，江啟臣主席不知道要道歉幾次才夠？

此外，林飛帆也親上火線回應，口水仗無助於食安把關，關於美豬進口，政府已經多次說明，在符合國際codex標準、配合國際經貿新情勢需要，以及完善標示配套下開放。批評國民黨與其噴口水，不如自己說明清楚，為何當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精ok，但現在民進黨政府在符合國際標準規範下開放不行？

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