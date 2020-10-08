戰車翻覆釀1死始末曝光　中士林楷強遺體將視海象後送金門本島

記者林銘翰／台北報導

國慶日前夕驚傳國軍意外，陸軍一輛M41A3戰車8日於小金門村莊翻覆，現場冒出濃濃白煙，造成2名軍人1死1傷。據了解，中士車長林楷強到院前即無生命跡象，下士駕駛劉禹宏則因吸入性嗆傷導致輕傷，戰車翻落1尺的邊坡後，汽油燃燒相當猛烈，林楷強遺體將視海象後送金門本島。

陸軍金門防衞指揮部烈嶼守備大隊戰車連於8日下午2時30分實施「聯合反登陸操演」，一輛由林楷強、劉禹宏駕駛的戰車，在下坡路段疑車速過快翻覆後撞上電線桿，造成中士林楷強遭戰車壓傷，當場無生命跡象送醫不治，劉禹宏吸入性嗆傷。

▲金防部執行反登陸操演，戰車疑似車速過快翻覆。（圖／立委陳玉珍提供，下同）



軍方人士指出，這輛隸屬於金防部守備大隊戰車連的M41D戰車，8日上午前往烈嶼鄉接受南測中心實施鑑測；在完成鑑測後，約莫於下午2時自紅山靶場啟程回到營區。

軍方人士說，該車約於下午3時15分左右，行經黃埔路段時，因電線桿倒塌導致戰車駛偏，車輛翻落1尺的邊坡後倒在田中，但由於車輛燃料是汽油，因此事發時火勢較為猛烈。

據了解，林楷強的母親與哥哥居住於高雄湖內，而金防部政戰主任劉強華也正好在高雄，在事發後，火速聯繫家屬，稍晚預計將與林楷強的家屬，一起搭機返回金門。

國民黨立委陳玉珍受訪時則證實，目前由於金門的海象較差，林楷強的遺體仍暫時存放於署立金門醫院烈嶼分院，由於小金門島上沒有機場，稍晚將視金門海象，將遺體由烈嶼的九宮碼頭後送金門本島。

陸軍金門防衛指揮部稍早也表示，所屬烈嶼守備大隊乙輛M41A3戰車於8日下午15時15分，結束基地普測任務返部途中，行經湖埔路段時，不慎翻落邊坡，駕駛劉姓下士已救出（輕傷）並送醫治療無礙，車長林姓中士送醫後，仍宣告不治。

金防部指出，單位案發後已聯繫家屬知悉，並將配合司令部專案小組進行肇因釐清，並配合檢警調查。此外，金防部也要求所屬單位擴大部隊機動行車安全教育及各項防險作為，以確保部隊戰力。

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