逼徐乃麟出面喬債　辣椒水襲擊綁架他朋友…5人被起訴

▲曹米芳曾闖入徐乃麟記者會要求還錢。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

女子曹米芳聲稱與藝人徐乃麟有投資糾紛，近年和友人屢屢透過提告或投訴媒體爭取曝光，甚至為了逼徐出面還錢，涉嫌夥同友人，策劃綁架徐的好友，所幸被害人雖然遭辣椒水攻擊，仍機警逃脫，檢警從手機通聯記錄，確認曹女涉案，台北地檢署8日依妨害自由未遂等罪起訴曹女等5人。

2019年平面媒體接連刊出徐乃麟內湖豪宅「假賣房真詐財」爭議，還陸續傳出徐和大龍蝦公司陳姓負責人合夥，赴大陸投資失利等負面消息，徐多次為此出面受訪澄清傳聞，聲稱受騙的曹米芳、楊強蓉等人卻多次闖入記者會現場爆發爭執，但徐被控詐欺、侵占等部分，已被檢察官處分不起訴。

▲徐乃麟曾反擊所有爆料「都是子虛烏有」。（資料照／記者劉昌松攝）

沒想到除了徐乃麟要面對爆料與提告的紛擾，連徐的友人也成為目標，根據檢警調查，曹米芳涉嫌為了逼徐乃麟出面還錢，在2019年間，找何姓、謝姓等人，埋伏跟蹤徐的男性民間好友，趁被害人從便利商店購物出來時，圍上前噴灑辣椒水，企圖把人綁走。

被害人機警逃離報案，警方循線找到何姓、謝姓等人，發現這是曹女、和楊姓男子所策劃的綁人討債案，雖然曹、楊都否認涉案，但是她們的手機中都有與共犯通聯以及討論計畫的紀錄，檢察官因此認定曹女等5人涉犯妨害自由未遂、傷害、恐嚇等罪嫌，依法起訴，全案另有1名未成年被移送少年法庭審理。

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