未來趨勢　屏科大「工業機器人應用與實習」課程超搶手

▲屏東科技大學成為南部國立大學唯一機器人工程師考場學校 。圖／左起機械工程系吳上立副教授、戴昌賢校長、羅希哲副校長（圖／屏科大提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學達人學院因應國內缺工問題，未來產線大量採用工業機器人取代人力，未來機器人產值將以倍數成長，人力需求也可望大增，籌設「工業機器人跨域教學實驗室」，獲台灣智慧自動化與機器人協會認證通過成為南部第一所國立機器人工程師術科考證的學校，6日舉行成果發表會。

▲▼機械手臂操作。

戴昌賢校長致詞表示，機械手臂取代人工是未來的趨勢，由於機械手臂需要專業的程式撰寫與操控，藉由學校開設的「工業機器人應用與實習」課程，培力同學進行訓練並考取證照，期盼學生將來在職場上具有良好的就業競爭力。」

籌畫機器人工程師術科考場的機械系吳上立副教授說，術科考場共配置6部6軸關節型機械手臂搭配不同的周邊設備，可作為機器人工程師初階與中階證照術科考試使用。平時則開課教授學生如何操作機器手臂與程式的撰寫，並輔導學生通過證照考試。

而這學期開設「工業機器人應用與實習」課程教授學生如何操作機器手臂與撰寫機器手臂控制程式，並輔導學生準備證照考試。因初學者常操作不熟悉造成手臂的夾爪碰撞致損壞其他設備，讓同學上課勞心、學校傷財，吳副教授為解決此問題，特別設計一套輔助教具，以強力磁鐵結合積木的概念，組成機器手臂的工作環境，若因操作錯誤而造成碰撞，也只是讓積木移位，不會造成設備損壞，讓學生可以安心學習。選課系統一開放馬上就選修額滿，可見同學對機器人應用技術的興趣。

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