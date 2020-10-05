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新版教召變更操！他爆台積電員工「可以跳過」　網揭：不只一家

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▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台積電有「護國神山」的稱號。（圖／記者徐斌慎攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

男生服完兵役後，最怕碰上教召，但聽說進了台積電竟然不用教召！有網友就問卦「在台積電上班 教召會跳過？」提到這個說法是朋友告訴他的，但他想了想，有在台積電上班的友人好像還真的沒教召過，「不知道是巧合還是怎樣……」。話題引發熱論，還釣出過來人，「除非你離職，才會解除這個優點。」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「在台積電上班 教召會跳過？」文中表示，「我朋友說在台積電上班，就不用教召，真的假的？」想了想之後也覺得很神奇，因為不知道到底是不是巧合，「剛好認識在台積電上班的，真的教召都會跳過，或者公司擋掉」，忍不住想問「有人在台積電上班被教召嗎？」

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貼文一出，許多人紛紛留言熱議，「大家想去放假當國軍放空都不行」、「台積電那麼重要，也是可以理解」、「每年會登記一次，直到除役，不是研發替代役條款，是台灣科技業很多都有適用」、「GDP很重要」、「10年前會，整個部門沒人去過。現在不知道。」

▲▼教召、教召令、教育召集。（圖／記者陳俊宏攝）

▲原PO發問「在台積電上班 教召會跳過？」（圖／記者陳俊宏攝）

還有網友指出，除了科技業，還有其他產業也不用教召，「國防工業相關啊！油鋼似乎也是」、「台電也有的樣子，會幫你辦緩召」、「很多職業會辦緩徵」、「中油中鋼、高中以下專任教師都有，司法官好像也有」、「我在某國營事業也被跳過啊」、「看法條其實比較明文的是油水電跟鋼。」

另外，有一位網友則是回文分享自己的經驗，「台積電當然不用教召，還有很多科技業都不用教召好嗎？」直指剛入職時，部門秘書就會幫忙申請不用教召，除非離職才會解除，「以前朋友聽到都不相信呀！拜託，高科技半導體菁英人才誰跟你在那邊『一二一二、寢室熄燈』。」並說自己在某科技業做了3年，結果離開不到3個月就被通知要教召，「為了國家GDP，為了有人願意花錢消費，高科技人才本來就不需要教召。」

據悉，國防部長嚴德發日前表示已完成後備改革方案規劃，規劃將後備教育召集原本為2年1訓，一次5到7天，未來擬改為1年1訓，一次14天，更為嚴格。

至於免召條件，「國防部後備指揮部」指出，法規規定可申辦免召條件者包括「第一款：患病不堪行動者」、「第二款：家庭發生重大事故，必須本人處理者」、「第三款：中等以上學校在校之學生」、「第四款：民意代表正值開會期中者」、「第五款：因事赴國外者」、「第六款：航行國外之船員，正在航行中者」、「第七款：有犯罪嫌疑在羈押中，或犯罪處徒刑在執行中者」、「第八款：其他因不可抗力而無法應召者」。

另外，根據《國防工業緩召機構實施規定》，兵役法第41條第1項第2款指出，「應受動員召集或臨時召集之後備軍人及補充兵，凡現任國防工業之專門技術員工，經審查核定者，得予緩召。」其中國防工業種類包括7種，「1.國防部及所屬機關直接經辦之軍需工業」、「2.國防部軍需工業動員計畫中之公民營工業」、「3.承攬國防部及所屬機關軍事工程之公民營工業」、「4.維持國防所需之動力機構」、「5.維持國防所需之資源開發、提鍊機構」、「6.國防及民生所需之重要給水機構」、「7.全民防衛動員所需戰時重要生產事業。」若符合7項國防工業之公民營機構，可檢具相關資料，向其中央目的事業主管機關申請，轉送國防部核定為國防工業緩召機構。

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台積電教召科技業工程師國防工業PTT

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