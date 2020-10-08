快訊／錢櫃大火6死　起訴董事長練台生等7人過失致死罪

▲錢櫃董事長練台生被起訴要為林森錢櫃大火負責。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

錢櫃KTV台北林森店，4月26日上午發生大火奪走6條人命，事發後火場鑑識發現，起火點是正在施工的5樓儲藏室，而整棟大樓的警報、撒水、廣播等7大救命設備都被沒有發揮效用，導致仍在營業中的樓上包廂內客人和員工逃生機會因此被拖延，台北地檢署偵查後，8日依過失致死等罪起訴錢櫃董事長練台生等7人。

▲台北地檢署偵結起訴錢櫃大火釀6死案。（資料照／記者黃彥傑攝）

經檢警調查，當時林森錢櫃5樓正在進行電梯工程，王姓工人拿著雷射測距儀到同樓層的儲藏室充電，離開後約1個多小時，儲藏室就爆出火光，疑為起火點，但樓上開放營業的包廂客人和員工卻直到濃煙竄出，才驚慌逃生，疑因業者為方便施工而暫時關閉相關消防逃生系統導致。

根據火調人員重返事故現場調查，林森錢櫃發生大火時，包括「B2室內消防栓設備消防泵浦」、「8樓室內消防栓設備，水帶連接出水口而未能使用」、「自動撒水設備主閘閥」、「4樓梯間末端查驗閥壓力」、「火警受信總機地區音響」、「排煙受信總機」、「各層排煙閘門」等7大救命設備，不是關閉，就是未能連結啟動。

▲林森錢櫃起火原因是王姓工人到儲藏室充電。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

為了釐清錢櫃邊施工邊營業、關閉相關防災設施的決策流程，檢察官在事發後陸續傳喚林森店翁姓女經理、張姓女副理、陳姓男襄理及負責整修工程的黃姓男員工、王姓工頭等人到案，分別依過失致死等罪嫌諭令10萬元至30萬元不等金額交保，而錢櫃董事長練台生5月間被傳喚出庭說明後，被諭令100萬元交保候傳。

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