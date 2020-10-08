國慶表演搶先看　特勤包圍逮人超擬真、雷虎衝場收尾　

記者陳家祥／台北報導

雙十國慶大典將在10日登場，國慶籌備委員會（慶籌會）8日下午在總統府前舉行預演。此次總彩排也全兵力出動，節目表上憲兵快反連整齊劃一出勤，警政署與空總搭乘UH-60M、CH-47SD直升機進行高空垂降，空軍最新完成性能提升的F-16V戰鬥機、雷虎特技小組所屬的AT-3教練機等，也全都出動演出。

▲國慶大會預演，空軍雷虎小組AT-3衝場。（圖／記者李毓康攝）

今年國慶大會以「民主台灣 自信前行」為主軸，主視覺設計以聲波線條呈現，象徵台灣藉由多元聲音彼此間的交流、融合，造就民主的進步。為了讓民眾實地體驗慶典盛況，今年國慶籌備委員會首度開放民眾現場觀禮，報名相當踴躍，已抽出500位幸運民眾，於10月10號在大會現場欣賞精彩表演，共同歡慶國家最重要的慶典。

國防部聯合樂儀隊、北一女樂儀旗隊表演結束後，接著登場的是由警政署、空勤總隊帶來的反恐演練。訓練有素的特勤隊員分別擔任歹徒與維安特勤隊，現場模擬劫持危機發生狀況，雙方互有鳴槍，激烈交鋒不斷；儘管只是預演，但煙霧瀰漫、槍聲四起，相當擬真。

另一方面，空勤總隊的黑鷹直升機盤旋趕往現場支援，全副武裝的特勤人員自直升機上垂降到地面，隨即整隊入列展開攻堅行動。命令一下後隨即展開攻堅進行圍捕，全程不到1分鐘，就攻破遭劫持作為掩體的公車，將歹徒繩之以法，展現堅強戰力與團隊默契。

最後在預演活動尾聲階段，F-16V戰機以每小時500公里速度飛嘯而過，現場司儀特別提及，F-16V戰機實踐保家衛國，肩負捍衛台海領空神聖使命。壓軸登場的雷虎小組則加速衝過觀禮台，展現精湛飛行戰技，同時祝福國家風調雨順。最後現場也灑下彩帶，象徵預演圓滿落幕。