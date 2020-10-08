　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

HomePod Mini 可望於隨 iPhone 12 亮相！　專家曝沒有 HomePod 2

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲HomePod。（圖／MacRumors）

▲蘋果智慧音箱 HomePod。（圖／MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果於 14 日凌晨一點的第二波秋季發表活動中，可望推出一款較小、價格更低的 HomePod，引發了市場對第二代 HomePod 上市的揣測。對此，蘋果爆料人士 @l0vetodream 聲稱，今年除了傳聞中的「HomePod mini」之外，不會發布「HomePod 2」。

蘋果今年曾推出員工優惠活動，讓員工以 50％ 的折扣購買最多 10 台 HomePod，外界解讀，蘋果可能想藉機清空 HomePod 的庫存，未來推出價格更實惠的新品。為削價並降低銷售成本，傳聞中的新品 HomePod mini，僅包含兩個高音揚聲器，而不是當前型號的七個。

蘋果在 2018 年 2 月以 349 美元的價格推出 ‌HomePod‌，隨後在去年 4 月將價格降至 299 美元。‌HomePod 的銷售情況一直都並不理想，儘管蘋果從未揭露過 HomePod 的銷售情況，但 Amazon 和 Google 在智慧音箱市場較蘋果的CP值高出許多；亞馬遜第四代 Amazon Echo 市售 90 美元，最近宣布推出的 Google Nest 售價也為 90 美元。

蘋果嘗試不斷提升 HomePod 的功能，如支援設備間切換、多用戶語音檢測、環境聲音和多房間音訊之類的功能，試圖讓 HomePod 更強大。預計蘋果還將在未來的軟體更新中，讓 HomePod 提供對第三方音樂支援。

＃ 對面的女孩看過來～～

Apple 秋季 7 大焦點發布順序一次看！　iOS 14 搶先 iPhone 12 登場

蘋果秋季 6 樣新品！　含 iPhone 12 全購齊恐失血破 8 萬

iPhone 12 問世倒數七日！全系列「售價、規格特色」浮上檯面

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
曾之喬透視衣「露渾圓亮點」！　網嚇：這尺度老公OK嗎
老公也在場！　人妻遭同桌朋友侵犯…求償結果曝
iPhone 12「神秘側條」新設計！　mini討論度炸鍋
小孩狂頂嘴怎辦？嚴立婷「打破專家說法」　育兒原則被推爆
快訊／美空軍MC-130J進入台灣海峽！飛行路線曝光
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

HomePod Mini 可望於隨 iPhone 12 亮相！　專家曝沒有 HomePod 2

iPhone 12「神秘側條」新設計！神人開箱模型機　mini討論度炸鍋

iPhone 13 遭爆「剪瀏海」！　搭載 120Hz 高階顯示器

這台螢幕要價600萬元　夏普A8展示全球最大120吋8K顯示器

比iPhone 11快！ 網測A14晶片跑分「性能超強大」

蘋果新品「AirTag」長這樣？　10/13 發表會見真章

LINE FRIENDS棒球派對國慶日開打　熊大帶隊兔兔萌翻洲際球場

Android用戶快刪！16種App驚傳「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

超精彩！蘋果發表會「5搶眼新品」一次看　iPhone 12絕美色系曝光

iPhone 12 問世倒數七日！全系列「售價、規格特色」浮上檯面

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

療癒！掏耳初體驗挖出「蠶寶寶」她享受洗眼睛、清耳洞爽到睡著

HomePod Mini 可望於隨 iPhone 12 亮相！　專家曝沒有 HomePod 2

iPhone 12「神秘側條」新設計！神人開箱模型機　mini討論度炸鍋

iPhone 13 遭爆「剪瀏海」！　搭載 120Hz 高階顯示器

這台螢幕要價600萬元　夏普A8展示全球最大120吋8K顯示器

比iPhone 11快！ 網測A14晶片跑分「性能超強大」

蘋果新品「AirTag」長這樣？　10/13 發表會見真章

LINE FRIENDS棒球派對國慶日開打　熊大帶隊兔兔萌翻洲際球場

Android用戶快刪！16種App驚傳「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

超精彩！蘋果發表會「5搶眼新品」一次看　iPhone 12絕美色系曝光

iPhone 12 問世倒數七日！全系列「售價、規格特色」浮上檯面

邀學妹溫書挨告性騷猥褻　他喊冤：只是求交往...全身而退理由曝

癌症骨轉移怎麼辦？醫師圖文解說

1歲童從小「關鐵籠」！被迫和700隻動物生活...狠心媽當狗養

流浪雞晃進客廳全家問號　收編後發現根本比狗狗還黏！

國慶低碳遊花蓮！租電動機車暢玩山海4遊程　FB按讚現折200元

鄭秀文親手按下火化鈕　目睹「許志安抱15歲亡犬入箱」她崩潰痛哭

投資不一定「非台積電不可」！　黃天牧：將造市「讓各類股發光」

曾之喬肉色透視衣「渾圓亮點被看光」視角超邪惡！　網羞爆：這尺度老公OK嗎

雲林男居家檢疫「期滿前一天」騎車買午餐　沒戴安全帽被抓虧大了

整棟「直立式蝸居」每層只有5坪！新婚夫婦首爾蓋透天獲獎了

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

3C家電熱門新聞

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

超精彩！蘋果發表會「5搶眼新品」一次看　iPhone 12絕美色系曝光

iPhone 12「神秘側條」新設計！mini討論度炸鍋

iPhone 12 問世倒數七日！　全系列規格特色浮上檯面

蘋果副總裁：新iPad Air的Touch ID是「難以置信的工程壯舉」

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

iPhone 13 遭爆「剪瀏海」！　搭載 120Hz 高階顯示器

蘋果新品「AirTag」長這樣？　10/13 發表會見真章

比iPhone 11快！ 網測A14晶片跑分「性能超強大」

iPhone 12最快下周可開放預購　新款耳機有望同時發布

這台螢幕要價600萬元　夏普A8展示全球最大120吋8K顯示器

不只iPhone 12！蘋果邀請函「藏新品彩蛋」　2顏色含意曝光

iPhone電池不給力的看過來！　台灣大月底前換電池只要990元

iPhone 12要來了！首發價格曝光

更多熱門

相關新聞

iPhone 13 遭爆「剪瀏海」！　搭載 120Hz 高階顯示器

iPhone 13 遭爆「剪瀏海」！　搭載 120Hz 高階顯示器

國外爆料人士 @Ice Universe 在推特上大膽預測，蘋果明年將推的 iPhone 13 會「剪瀏海」。蘋果自從 iPhone X 之後，開始搭載前置 TrueDepth 鏡頭系統，具有 Face ID 的功能。

比iPhone 11晶片快！ 網測A14晶片跑分「性能超強大」

比iPhone 11晶片快！ 網測A14晶片跑分「性能超強大」

蘋果新品「AirTag」長這樣？　10/13 發表會見真章

蘋果新品「AirTag」長這樣？　10/13 發表會見真章

享受「蘋果全家餐」最低價6.8萬！

享受「蘋果全家餐」最低價6.8萬！

立訊越南廠出包頻頻　跨入iPhone組裝還要再等等

立訊越南廠出包頻頻　跨入iPhone組裝還要再等等

關鍵字：

蘋果AppleHomePodSiri智慧型音響智慧音響智慧音箱

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

快訊／館長案破案曙光！竹聯寶和會要角到案

《玩很大》行前通知留小鬼名字

館長槍手所屬幫派遭抄家　警嗆：都不准跑

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面