HomePod Mini 可望於隨 iPhone 12 亮相！　專家曝沒有 HomePod 2

▲蘋果智慧音箱 HomePod。（圖／MacRumors）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果於 14 日凌晨一點的第二波秋季發表活動中，可望推出一款較小、價格更低的 HomePod，引發了市場對第二代 HomePod 上市的揣測。對此，蘋果爆料人士 @l0vetodream 聲稱，今年除了傳聞中的「HomePod mini」之外，不會發布「HomePod 2」。

蘋果今年曾推出員工優惠活動，讓員工以 50％ 的折扣購買最多 10 台 HomePod，外界解讀，蘋果可能想藉機清空 HomePod 的庫存，未來推出價格更實惠的新品。為削價並降低銷售成本，傳聞中的新品 HomePod mini，僅包含兩個高音揚聲器，而不是當前型號的七個。

蘋果在 2018 年 2 月以 349 美元的價格推出 ‌HomePod‌，隨後在去年 4 月將價格降至 299 美元。‌HomePod 的銷售情況一直都並不理想，儘管蘋果從未揭露過 HomePod 的銷售情況，但 Amazon 和 Google 在智慧音箱市場較蘋果的CP值高出許多；亞馬遜第四代 Amazon Echo 市售 90 美元，最近宣布推出的 Google Nest 售價也為 90 美元。

蘋果嘗試不斷提升 HomePod 的功能，如支援設備間切換、多用戶語音檢測、環境聲音和多房間音訊之類的功能，試圖讓 HomePod 更強大。預計蘋果還將在未來的軟體更新中，讓 HomePod 提供對第三方音樂支援。

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