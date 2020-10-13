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iPhone 12 登場倒數4小時！ Apple Store官網提前關閉「暫停販售」

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▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲蘋果官網目前關閉中。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果官方將於台灣時間週三（14日）凌晨1點舉行iPhone新機發表會，倒數剩下4小時，目前美國、台灣的蘋果官網皆已關閉，首頁只剩下「稍待片刻。我們正在更新Apple Store，請稍後再來」的字樣，讓不少果粉相當期待。

此次iPhone系列將有4種新產品，包括5.4英吋iPhone 12 Mini、6.1英吋iPhone 12、6.1英吋iPhone 12 Pro以及有史以來最大的螢幕6.5英吋iPhone 11 Pro Max。

根據蘋果4款旗艦機型售價與上市訊息，包括iPhone 12 mini售價699美元（約新台幣20410元）、iPhone 12售價799美元（約新台幣23330元）、iPhone 12 Pro售價999美元（約新台幣29170元）、iPhone 12 Pro Max售價1099美元（約新台幣32090元）。

爆料達人＠Kang指出，6.1英吋的iPhone 12和iPhone 12 Pro機款傳將於10月16日週五開放預購，預計10月23日正式開賣；iPhone 12 mini、Pro Max於11月6日開放預購，而iPhone 12 Pro Max 將在11月20日開賣。

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