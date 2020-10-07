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iPhone 12 問世倒數七日！全系列「售價、規格特色」浮上檯面

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▲iPhone 12 將在 10 月 13 日正式發布。（渲染圖／EverythingApplePro／記者郭芳如製）

▲iPhone 12 將於台灣時間 10/14 凌晨一點正式發布。（渲染圖／EverythingApplePro／記者郭芳如製）

記者謝仁傑／綜合報導

果粉引頸企盼的 iPhone 12 終於要問世了！蘋果官方公告，確定於 10 月 13 日（台灣時間 10/14 凌晨一點）在線上正式發表 iPhone 12。《ETtoday新聞雲》記者綜合目前外媒對於於 iPhone 12 系列的所有傳聞，做了售價和規格預估的總整理。

蘋果今年的第二場秋季發表會，估計不只會推出 iPhone 12 系列，包括新一代智慧音箱 HomePod Mini、AirTag 可能一同亮相。過去的幾年中，iPhone 經歷了不少變革，從外觀設計到移除 Touch ID，今年的 iPhone 除了回歸經典外觀，還會有哪些不一樣的地方令人相當期待。

蘋果官方邀請函上寫著「Hi Speed」，暗示著 5G 的高速時代即將來臨，iPhone 12 mini 可望成為市場上最小、螢幕佔比卻最大的 5G 手機。

▲iPhone 12。（製表／記者謝仁傑）

另外，全系列手機都會搭載 AMOLED 顯示器，由三星和 LG 供應，不過高階顯示技術 120Hz 的螢幕刷新率，仍不一定會出現，先前有報導指出可能只有最高階的 iPhone 12 Pro Max 才有；然而根據消息人士的最新爆料，iPhone 12 已進入量產，而任何一款 iPhone 12 機型上都沒有 120 Hz 的顯示器。

iPhone 12 雖回歸經典外型，且仍保留全螢幕，但在瀏海（Face ID）的部份估計不會有太大變化，至於有一說 Touch ID 會回歸到電源鍵上，我們也拭目以待。

在相機組的部分，應會延續 iPhone 11 的方型模組，全系列包含主鏡頭 1200 萬像素、超廣角鏡頭 1200 萬像素以及 1200 萬像素的前置鏡頭，Pro機型則會多搭載 1200 萬像素的遠焦鏡頭和 LiDAR，且能以每秒 240 幀的速度錄製 4K 影像。

全系列搭載台積電 5 奈米的 A14 處理器，估計功耗減少 30％；而在電力續航方面，目前看來電池容量並沒有較 iPhone 11 系列有所提升，推測蘋果新型處理器更加節能，由較小的電池抵消生產成本。

▲iPhone 12。（製表／記者謝仁傑）

綜合先前國外媒體及消息人士對於 iPhone 12 全系列價格的預測，起價從 649 美元開始，到最昂貴的 1,399 美元。由於國外廠牌新品在台灣上市的售價，通常要比換算再多 18～25％ 左右的新台幣，若以目前傳聞中的價格去做換算，想入手最新款的 iPhone，預估仍需準備至少 22,000 元。

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