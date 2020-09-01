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蘋果秋季高達 6 樣新品全都曝！　果粉全部購齊恐要價破 8 萬元

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▲蘋果門市,蘋果,Apple,Apple Store。（圖／記者謝仁傑攝）

▲蘋果(Apple)今年秋季將會推出一系列新品。（圖／記者謝仁傑攝）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果(Apple)今年度的新產品將在外觀設計上回歸經典系列，已讓果粉們迫不及待，秋季即將發布的一系列新產品，除了萬眾矚目的 iPhone 12 之外，還有 Apple Watch 6、AirPods Studio、HomePod，更傳出新款的 iPad 和新產物 AirTags 皆有望於今年發布。

《彭博社》報導，蘋果秋季產品陣容中，主角當然就是 iPhone 12 的四款新機，分別為5.4吋、6.1吋、6.7吋，皆搭載OLED且支援5G的手機；標準款材質為鋁合金，Pro 機型則為不鏽鋼，且會有新配色海軍藍（Navy Blue），會在10月和11月分為兩波發布。

價格現傳出最低為699美元（約新台幣20,500元），最貴要價1,149美元（約新台幣33,800元）。

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）

▲iPhone 12 渲染圖，點圖看相關新聞。（圖／取自svetapple.sk）

一眾配角們也特別亮眼，早傳出蘋果正在開發一款方邊外型設計 ‌iPad‌ Air 4，採10.8吋 Liquid Retina 全螢幕設計，搭載螢幕下方 Touch ID 或側邊的 Touch ID 電源鈕。

天風國際分析師郭明錤預估，這項令人期待的新品將會在秋季推出。目前售價傳約649美元（約新台幣19,100元）。

▲iPad Air。（圖／取自instagram／apple_idesigner）

▲iPad Air 4 渲染圖，點圖看相關新聞。（圖／取自instagram／apple_idesigner）

即將推出的 Apple Watch Series 6 傳會搭載S6晶片，具備更全面的健康監測功能，包括睡眠偵測、血氧偵測以及心理健康異常檢測。

脈搏血氧儀和心率異常檢測技術將緊密相連，透過現有設備中的高級心率監測器，會有心率高低的通知，甚至為可能是焦慮症或驚恐發作做出警報。

目前雖沒有傳出 Series 6 的售價，按照慣例最新款 Apple Watch 售價約落在399美元（約新台幣11,800元）。

▲Apple Watch,Apple Watch Series 5,Apple Watch 5,智慧手錶。（圖／記者謝仁傑攝）

▲Apple Watch S6 上具備更多健康監測功能，圖為S5。（圖／記者謝仁傑攝）

此外，新產品頭戴式耳機 「AirPods Studio」、小型藍牙追踪設備「AirTags」，以及價格更實惠、外型更小的 HomePod，一眾爆料達人與外媒皆有傳出可望在今年秋季發布的消息。

頭戴式耳機 AirPods Studio 定價傳落在349美元（約新台幣10,300元），而蘋果的智慧音響 HomePod 價格太高一直為人所詬病，今年也傳出將要主打平價音響市場，與其他廠牌競爭，價格估落在150美元（約新台幣4,400元）。

▲AirTags。（圖／取自MacRumors）

▲AirTags 示意圖，點圖看相關新聞。（圖／取自MacRumors）

值得注意的是，國外廠牌新品在台灣上市的售價，單價通常要比換算還要再多上約20％的新台幣，因此若果粉想要全部擁有（還僅僅是基本款），估計恐怕要花費將近 8 萬元，荷包免不了又是一場大失血了。

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