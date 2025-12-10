　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「可調度數」Rokid AI 眼鏡寶島獨賣　即時翻譯、個人助理都有

記者蘇晟彥／台北報導

寶島眼鏡 10日舉辦記者會，宣布引進 Rokid Glasses樂奇AI智慧眼鏡，成為全台唯一官方授權「眼鏡通路」。樂奇AI智慧眼鏡採用光波導成像技術，以懸浮字幕與圖像結合語音互動，帶來清晰舒適的AI使用體驗，同時可以提供度數調整，解決近視族群的困擾，將在13日正式開賣，寶島眼鏡通路價格為19,999元。

▼Rokid Glasses樂奇AI智慧眼鏡 13日搶先在寶島眼鏡開賣。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Rokid智慧眼鏡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Rokid Glasses樂奇AI智慧眼鏡以語音操控結合AI大模型，實現即時翻譯、演講提詞、慧眼辨識、AI問答、會議記錄、視覺化導航、個人助理、拍照錄影、通話聽音樂等多元功能，一鏡整合傳統眼鏡、手機、相機、藍牙耳機、翻譯機、ChatGPT與隨身助理，打造真正多工合一的智慧穿戴體驗。未來更將持續升級，拓展即時掃描、聲紋支付等應用，讓智慧生活更無縫、更高效。

專業驗配優勢加持 讓智慧眼鏡真正為你所用
 Rokid Glasses樂奇AI智慧眼鏡採用全球領先的光波導成像技術，以懸浮字幕與圖像結合語音互動，帶來清晰舒適的AI使用體驗。由於台灣被視為全球近視率最高的國家之一，不少民眾有高度近視、散光與提早老花的狀況，使智慧型眼鏡在台灣市場面臨比其他地區更複雜的配戴挑戰。光波導成像也需要在特定焦距下才能呈現最佳畫面，不同度數、瞳距與眼形都會影響字幕清晰度與視覺舒適度，並非「買了就能戴」的 3C 產品，而是需要專業驗光、度數客製與視覺調整的複合型裝置。

寶島眼鏡擁有45年專業驗光與視力矯正經驗，致力提供從視力矯正到眼健康管理的全面照護，全台門市皆配有2-3位國家認證驗光人員，並備有法國依視路、德國蔡司等頂級檢測儀器，能確保每位使用者獲得最精準的客製化驗配服務，提升智慧眼鏡的使用體驗。

無論近視、散光、老花或遠視，寶島眼鏡專業團隊皆能針對Rokid Glasses樂奇AI智慧眼鏡提供最即時的諮詢與驗配整合方案，讓智慧科技與個人視力完美結合，打造專屬你的智慧視界。

▼光波導成像技術可以讓字幕直接出現在眼鏡上，省去切換裝置的繁複手續。

▲▼ Rokid智慧眼鏡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Rokid智慧眼鏡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

視光實體通路全台首發 即將震撼上市
寶島眼鏡即將於12月13日正式開賣Rokid Glasses AI智慧眼鏡，售價為19,999元，成為視光領域第一個Rokid Glasses AI智慧眼鏡的實體販售通路。並且自開賣日起至民國115年1月15日止至寶島眼鏡購買Rokid Glasses 樂奇AI智慧眼鏡並驗配度數鏡片，即可抽 Rokid樂奇AR Spatial三視窗智慧眼鏡。

除了可以從實體通路購買到最新的智慧眼鏡產品，消費更有保障之外，寶島的視光專業更能成為台灣消費者配戴智慧眼鏡的關鍵支持。從最新度數檢測、瞳距量測，到鏡片設計與實際試戴調整，都會直接影響AI眼鏡的使用體驗。唯有在正確矯正與客製設定下，使用者才能充分感受Rokid Glasses的光波導成像效果，長時間佩戴也能維持穩定的清晰度與舒適性。

▼Rokid樂奇AR Spatial三視窗智慧眼鏡。

▲▼ Rokid智慧眼鏡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

12/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「可調度數」Rokid AI 眼鏡寶島獨賣　即時翻譯、個人助理都有

AI眼鏡

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

